CAMILLE CABALTERA/ Under donne, video: alla fine sono arrivate le lacrimucce (X Factor 2017)

Camille Cabaltera, concorrente della categoria Under Donne capitanata da Levante, pronta per il primo appuntamento con i Live Show del talent X Factor in onda su Sky Uno

26 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Camille Cabaltera, X Factor 2017

IL SUO INEDITO ‘WORTH IT’

La 17enne Camille Cabaltera è tra i dodici concorrenti di X Factor 2017 che sono riusciti ad approdare al primissimo appuntamento stagionale con i Live Show del talent musicale presentato su Sky Uno dall’ottimo Alessandro Cattelan. Camille arriva dalla provincia di Pistoia ma ha origini filippine (è in Italia da quando aveva sette anni) ed ha uno rapporto molto intenso con la propria mamma. Da sempre appassionata di musica, ha saputo negli anni sviluppare le sue eccezionali qualità vocali ed artistiche studiando pianoforte assieme al canto lirico a cui però ha voluto dare un tocco di modernità con incursioni di natura rap. Nonostante sia ancora giovanissima, ha già dato dimostrazione delle sue incredibile qualità scrivendo un bellissimo pezzo intitolato Worth it, estrema sintesi del suo animo artistico. Non resta che vedere se saprà fare, questa sera, un ulteriore passo in avanti nel format televisivo di casa Sky.

CAMILLE CABALTERA, UNA RAGAZZA MOLTO UMILE

La redazione di X-Factor 2017 come tradizione prima dei Live Show ha realizzato delle bellissime interviste per permettere alla varie e concorrenti e quindi a Camille Cabaltera, di raccontarsi e di parlare delle emozioni vissute nelle prime tappe di questa edizione (Audition, Bootcamp e Home Visit). Camille dopo aver evidenziato l’eccessiva umiltà che la contraddistingue, ha parlato delle audizioni: “Un pregio? Sono umile, molto umile.. me lo dicono tutti.. e un difetto? Sono una dormigliona. Alle audizioni ho portato il mio inedito che è piaciuto ai giudici. Prima di salire sul palco ero molto emozionata, molto nervosa. Quando mi sono seduta davanti al pianoforte ho cantato.. mi sono sentita a mio agio… ho fatto finta come se io fossi in camera mia, a casa mia però alla fine il pubblico ha iniziato ad urlare e quindi…”.

CAMILLE, “HO PENSATO CHE LEVANTE NON MI PRENDESSE...”

Nel proseguo dell’intervista, Camille Cabaltera ha raccontato quanto avvenuto nei Bootcamp e negli Home Visit ed in particolare della crescente ansia provata allorchè messa di fronte ad una sfida via via più selettiva e complessa. Questo il racconto della giovane concorrente: “Ai bootcamp stessa cosa, ero molto nervosa soprattutto perché all’inizio Levante non prendeva nessuno.. mi è salita ancora di più la tensione quando le sedie erano già piene.. prima non prendeva nessuno ma poi ad un certo punto erano già piene.. poi io ero l’ultima quindi o mi prendeva o no.. Quando Levante mi stava parlando agli Home Visit e doveva vedere se fossi passata o meno, all’inizio diceva cose negative quindi io pensavo ‘ah ok.. non mi prende più’ poi ad un certo punto ha detto di si e quindi mi sono emozionata ancora di più ed ho fatto uscire un po’ di lacrimucce..”. Clicca qui per vedere il video dell’intervista.

© Riproduzione Riservata.