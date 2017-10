Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Video, si baciano! Nata una nuova coppia al Grande Fratello Vip 2?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono la prima coppia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2? Il loro primo bacio, anche se solo per gioco, fa nascere nuovi dubbi.

26 ottobre 2017 Redazione

È scattata l'ora del bacio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser all'interno del Grande Fratello Vip 2. La coppia era già molto vicina negli ultimi giorni, tanto da avere scatenato la gelosia del fidanzato di lei. Francesco Monte aveva dichiarato durante la diretta dello scorso lunedì di fidarsi della sua Chechu: "Vedo che è nata questa grande amicizia con atteggiamenti confidenziali. Ma io mi fido, siamo una coppia solida". A distanza di qualche ora, però, si era presentato fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2 per chiedere spiegazioni alla fidanzata con il megafono ed era tornato il giorno successivo, creando gran confusione tra i vicini che alle 3 del mattino dormivano. Comunque sia, le parole di Francesco non devono avere fatto un gran effetto sulla sua fidanzata, che per tutta la giornata di ieri ha flirtato con Ignazio. La coppia ha trascorso diverso tempo insieme, allontanandosi anche dal resto del gruppo, e annunciando il proprio desiderio di farsi un tatuaggio uguale al termine del reality show per ricordare l'esperienza televisiva.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: scatta l'ora del bacio

Dopo avere trascorso diverso tempo insieme ed essersi scambiati evidenti effusioni, ieri sera al Grande Fratello Vip 2 Cecilia e Ignazio si sono spostati in sauna ed è quindi che si sono baciati, anche se solo per gioco. In quell'istante infatti è stato diramato un comunicato: "Cari Vip, oggi nella Casa è la giornata dell'amore: quando sentirete il segnale dovrete lanciarvi nell'effusione dichiarata dalla voce guida insieme al compagno che in quel momento è più vicino a voi". E guarda a caso, a distanza di qualche minuto, è arrivato il segnale annunciato in seguito al quale la Rodriguez e Moser si sono scambiati un bacio sulle note di 'All You Need is Love". Va precisato che non si è trattato di un bacio appassionato, e che Cecilia si è avvicinata moltissimo alla bocca dell'amico senza però toccarla. Ma come avrà presto Francesco Monte questo nuovo passo falso? Clicca qui per vedere il video del bacio.

