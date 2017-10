Chi ha incastrato Peter Pan?/ Ospiti e diretta: Pio e Amedeo, Rovazzi, Amadeus e Clerici (26 ottobre)

Chi ha incastrato Peter Pan? torna in onda con l'ultima puntata. Pio e Amedeo, Fabio Rovazzi, Amadeus, Antonella Clerici e i personaggi di Avanti un altro ospiti di Paolo Bonolis.

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Chi ha incastrato Peter Pan?

Chi ha incastrato Peter Pan? è giunto all’ultimo capitolo. Alle 21.20, su canale 5, Paolo Bonolis, con la collaborazione di Luca Laurenti, conduce l’ultima puntata dello show più amato dai bambini. Tornato in onda dopo sette anni dall’ultima stagione trasmessa, Chi ha incastrato Peter Pan? non ha ottenuto il successo sperato perdendo puntualmente la sfida degli ascolti con la fiction di Raiuno, già conclusa, Provaci ancora prof 7 interpreta da Veronica Pivetti, Paolo Conticini ed Enzo Decaro. La penultima puntata di Chi ha incastrato Peter Pan? ha incollato davanti ai teleschermi 3.307.000 spettatori pari al 14.7% di share. Nelle ultime puntate, lo show di Paolo Bonolis, complice anche la presenza di alcuni ospiti molto amati dai più piccoli come Belen Rodriguez, Riki, Gigi D’Alessio e Lodovica Comello, ha fatto registrare ascolti più alti. Il programma dedicato ai più piccoli, dunque, chiuderà in bellezza? Per vincere la sfida, Paolo Bonolis e la sua squadra dovranno battere la concorrenza della nuova fiction di Raiuno, Sirene.

TUTTI GLI OSPITI

Per l’ultima puntata di Chi ha incastrato Peter Pan?, Paolo Bonolis ha messo su una serata ricca di ospiti. Hanno accettato l’invito del padrone di casa Pio e Amedeo, protagonisti di uno degli show più amati dal pubblico più giovane ovvero Emigratis. Divertenti, ironici e senza peli sulla lingua, Pio e Amedeo riusciranno a controllarsi al cospetto dei più piccoli? Direttamente da Raiuno, poi, nello studio di Chi ha incastrato Peter Pan? arriveranno Amadeus e Antonella Clerici mentre per la gioia degli amanti della musica, a rispondere alle domande dei piccoli intervistatori di canale 5 sarà Fabio Rovazzi. Direttamente dal minimondo di Avanti un altro, poi, arriveranno alcuni dei personaggi più amati ovvero la Bonas, il Bonus, lo Iettatore, l’Alieno e Miss Claudia. Ci saranno, poi, le celebri “candid camera” in cui i bambini dovranno affrontare anche situazioni molto imbarazzanti, le challanges dal mondo di YouTube, con Matt & Bise e con Leonardo Decarli e i tentativi di Luca Laurenti di trasformarsi in un perfetto mentalista. Gaetano Triggiano, uno dei più grandi illusionisti del mondoche, in quest’ultimo appuntamento, si esibirà in un numero di illusionismo.

© Riproduzione Riservata.