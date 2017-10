Concorrenti X Factor 11 / Live Show: le categorie Under Uomini e Donne, Band e Over

Concorrenti X Factor 11, ecco chi sono i nuovi talenti del Live show 2017 delle categorie di Fedez, Mara Maionchi, Levante e Manuel Agnelli. Chi arriverà in finale?

26 ottobre 2017 Valentina Gambino

Concorrenti X Factor 2017

Sono esattamente 12 i talenti in gara che apriranno stasera, la prima puntata di X Factor 2017 dedicata ai Live Show. La giuria, rinnovata al 50%, scenderà in campo con le proprie categorie. Per Fedez gli Under Uomini. Manuel Agnelli invece, dovrà coordinare le esibizioni dei Gruppi Musicali. La new entry Levante, avrà il difficile compito di gestire le Under Donne mentre Mara Maionchi, dopo la precedente esperienza con StraFactor, torna dietro il bancone dei giudici per dirigere la parte Over dello show. Ogni giudice ha una squadra formata da tre talenti che cercherà di portare avanti fino al termine dello spettacolo che si concluderà il prossimo giovedì 14 dicembre con la sua finalissima al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I nuovi concorrenti di questa 11esima edizione, si dovranno confrontare tra di loro ed anche con alcuni ospiti che avranno il piacere di duettare con loro. Spazio quasi immediato per l'interpretazione dei propri inediti, per dare la possibilità fin dalle prime battute, di far conoscere la propria musica al pubblico. Scopriamo, di seguito, tutti i talenti attualmente in gara.

X Factor 11, ecco i talenti delle quattro categorie

Apriamo le danze con gli Under Uomini di Fedez. Accanto al rapper ci sarà il producer Fausto Cogliati. In squadra invece, Gabriele Esposito, 18 anni della provincia di Napoli; Samuel Storm, il 19enne nigeriano con un passato difficilissimo; Lorenzo Bonamano, 20enne romano con una forte sensibilità. Per i Gruppi di Manuel Agnelli invece, spazio per i Maneskin, Damiano (18), Victoria (17), Thomas (17) e Ethan (16), insieme da solo un anno ma con un sound potentissimo; Sem&Steen, coppia sul palco e anche nella vita privata con un sound davvero particolare; i Ros, formati da Camilla e Kevin con la new entry Lorenzo alla batteria. Proseguiamo poi con gli Over di Mara Maionchi. La sua squadra è formata da Andrea Radice, pizzaiolo che vive per la musica; il tenore Lorenzo Licitra che ha letteralmente fatto impazzire i giudici anche per la sua vena pop; Enrico Nigiotti, vecchia conoscenza dei talent show che dopo Amici e Sanremo, ci sta riprovando ancora una volta. In ultimo, le tre Under Donne di Levante. Ecco la squadra della musicista sicula: Camille Cabaltera, 17 anni di origine filippine, scrive e suona il pianoforte anche se ha un repertorio forse troppo classico; Virginia Perbellini, 23 anni di Verona che ha conquistato i Live di X Factor con la sua vocalità molto pulita e in ultimo, la punta di diamante Rita Bellanza, 20 anni con una storia personale complicata e commovente e un dono naturale, una voce che fa venire i brividi fin dal primo ascolto.

