Corinne Clery e Angelo Costabile in crisi? / Lei sembra pronta a lasciarlo, i dubbi (Grande Fratello Vip 2)

Corinne Clery, è crisi con Angelo Costabile? Ecco tutti i dubbi dell'attrice francese che durante la notte si confida con Carmen Russo e definisce la sua storia d'amore.

26 ottobre 2017 Valentina Gambino

Corinne Clery, crisi con Angelo Costabile?

Corinne Clery è fidanzata da sette anni con Angelo Costabile. Tra di loro circa 28 anni di differenza ed anche delle divergenze caratteriali che i fan hanno avuto modo di conoscere durante Pechino Express, quando la coppia ha deciso di partecipare insieme e farsi conoscere con pregi e difetti che hanno evidenziato il carattere fortemente dominante dell'attrice francese. Durante una chiacchierata notturna con Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello Vip, le due hanno avuto modo di raccontarsi in maniera più approfondita e, messo da parte il capitolo legato a Serena Grandi e Beppe Ercole, nella residenza più spiata d'Italia si è aperta una nuova (apparente) crisi emotiva e sentimentale. "Da quando non ho più Giuseppe vivo in simbiosi con lui. Chissà se nell'arco di un paio di anni riuscirò a incontrare un uomo con cui trascorrere la mia vita? Angelo si farà sicuramente, troverà una donna pure lui", queste le parole dell'attrice. Tra di loro quindi, non vede progettualità e futuro insieme? Scopriamo tutti gli altri dettagli a seguire.

Corinne Clery, crisi con Angelo Costabile? I dubbi nella Casa del GF Vip

"Perché Angelo non dev'essere l'uomo giusto della vita? Non è un problema che riguarda te, semmai riguarda lui. Se stai bene, non crearti problemi", risponde Carmen Russo. Corinne Clery poi confida di volere molto bene ad Angelo Costabile e di essere legata a lui. Ma i dubbi sulla relazione d'amore sono decisamente legittimi, specie la grande differenza d'età (28 anni). "Finché avevo 60 anni sembravo una ragazzina. Io non mi creo problemi, ma me l'aspetto. Noto delle cose. Lui è molto attaccato a me, ma non stiamo insieme da ottant'anni, solo da sette. Non c'è più questa... e allora mi rompo le balle. Perché non è che parliamo di chissà che poi. Oddio, le cose importanti le dice sempre, però ha uno spirito infantile e non ha la cultura. Delle cose mi innervosiscono. Sono io limitata. Vorrei tornasse a essere più affettuoso, però adesso ho bisogno di lui e di questo rapporto", spiega ancora Corinne. Dopo il confronto con Serena Grandi, arriverà anche quello con il fidanzato? Proprio ieri Angelo Costabile, ospite di Barbara d'Urso, non ha rivelato nessuna crisi al momento, staremo a vedere come procederà.

