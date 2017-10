DIRTY DANCING/ Su Rai Movie il film con Abigail Breslin (oggi, 26 ottobre 2017)

Dirty Dancing, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 26 ottobre 2017. Nel cast: Abigail Breslin e Colt Prattes, alla regia Wayne Blair. La trama del film nel dettaglio.

26 ottobre 2017 Cinzia Costa

Dirty Dancing, in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ABIGAIL BRESIL

Dirty Dancing va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola prodotta nel 2017 e diretta da Wayne Blair (The Sapphires, X - Night of vengeance, la serie tv Redfern now) e interpretata da Abigail Breslin (Little miss sunshine, Welocome to Zombieland, La custode di mia sorella), Colt Prattes (ballerino, body biulder e personal trainer al debutto nella recitazione) e Debra Messing (The wedding date - L'amore ha il suo prezzo, le serie tv Will & Grace e The mysteries of Laura). Il film è un remake dell'omonima pellicola del 1987 diretta da Emile Ardolino. I ruoli resi celebri da Patrick Swayze e Jennifer Grey sono ora interpretati da Abigail Breslin e Colt Prattes, attore e ballerino teatrale nonché body builder e personal trainer, qui al suo debutto davanti a una macchina da presa. Già nel 2011 era stata annunciata da Lionsgate una miniserie tv dedicata alla riproposizione di Dirty Dancing, ma nel 2015 il progetto era stato accantonato. Poco dopo il canale ABC recuperò il progetto, trasformandolo però in un film tv. Il Dirty dancing era una pellicola girata con un budget abbastanza ridotto e attori quasi sconosciuti, che si rivelò però un grandissimo successo a livello mondiale. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DIRTY DANCING, LA TRAMA DEL FILM

Estate 1963. Frances "Baby" Houseman (Abigail Breslin) e la sua famiglia trascorrono una vacanza in un villaggio turistico sui monti Catskill. Qui Baby, che ha sempre vissuto nell'agio di una famiglia ricca, scopre le vite dei dipendenti della struttura, trovandosi di fronte ad un mondo per lei completamente estraneo. Nel villaggio Baby comincia a seguire lezioni di danza, e ben presto intreccia una relazione con il suo insegnante, Johnny Castle (Colt Prattes). La ragazza rimane completamente travolta dal ritmo e dalla danza e, nonostante Johnny appartenga ad un ceto sociale più basso e il disaccordo del padre, continua a frequentare l'insegnante di danza. Il saggio finale del villaggio si avvicina e Baby si trova, in seguito ad una fortunata coincidenza, a dover sostituire Penny (Nicole Scherzinger), la collega di Johnny con cui avrebbe dovuto ballare durante lo spettacolo. Baby, si trova così catapultata sul palcoscenico a danzare fra le braccia di Johnny.

