ENRICO NIGIOTTI/ Over, video: carattere sanguigno per il cantante di Mara Maionchi (X Factor 2017)

Enrico Nigiotti è uno dei cantanti della squadra di Mara Maionchi a X Factor 2017. Nigiotti si era già fatto conoscere dal pubblico per la sua partecipazione ad Amici.

26 ottobre 2017 Dario Ghezzi

Enrico Nigiotti a X Factor 2017

Tra i protagonisti X Factor 11 abbiamo, sicuramente, Enrico Nigiotti che è entrato a far parte della squadra di Mara Maionchi, già stella indiscussa di X Factor dal 2008 al 2010. Nigiotti sarà uno dei tre cantanti degli over 25. Stando a quanto si legge nella pagina ufficiale del talent show, in merito alla sua biografia, Enrico è pronto a mettersi in gioco e mostrare tutta la sua ambizione. Spesso, il suo carattere inquieto rischia di scontrarsi con la sua voglia di fare ma ora che è giunto a questo traguardo non vuole assolutamente rischiare che qualcosa vada storta e non vuole sprecare la sua occasione unica. Mara Maionchi ha riconosciuto il suo talento e il suo essere una testa calda e lo ha preso per "scommessa" nella sua squadra.

ENRICO NIGIOTTI, IL CANTAUTORE DALLA TESTA CALDA

X Factor 11 va in onda da ben sei settimane su Sky e dopo le prime puntate dedicate alle selezioni dei dodici concorrenti, stasera 26 ottobre comincerà, finalmente, il live del talent show più amato. Mara Maionchi ha scelto per la sua squadra Lorenzo Licitra, il tenore che ha fatto innamorate la platea dello show, Andrea Radice il pizzaiolo dall'animo gentile e Enrico Nigiotti, una vera e propria testa calda dall'animo sanguigno. Nigiotti riuscirà a farsi apprezzare dai telespettatori, dando modo a Mara Maionchi di sentirsi soddisfatta della sua scelta? Mara Maionchi, in merito a Nigiotti, ha affermato come abbia sicuramente delle qualità, anche nel campo della scrittura ma deve capire che cosa vuole fare da grande, avendo già tentato la strada della musica ad Amici nel 2010.

NIGIOTTI, IL CANTANTE CHE SI ELIMINO' PER AMORE

Enrico Nigiotti è stato riconosciuto subito da Mara Maionchi nella puntata delle audizioni. Infatti, il cantautore è stato già visto ad Amici 2009, dove riuscì a farsi assegnare l'inedito di Gianluca Grignani. All'epoca, Nigiotti decise di "autoeliminarsi" per non sfidare la sua fidanzata di allora e cioè Elena D'Amario, ballerina dello show. Da allora, tuttavia, la carriera di Nigiotti non si è mai fermata e il cantante ha collezionato numerose collaborazioni come con Grignani e Tricarico. Nel 2011 è tornato ad Amici per lo show dei big ed è stato conosciuto da Mara Maionchi. Nel 2015 arriva a Sanremo giovani e nel 2017 accede prima al bootcamp e poi al live di X Factor suonando con la chitarra Dev'essere così di Cesare Cremonini.

