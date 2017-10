FRANCESCO GABBANI/ La sua Occidentali’s Karma supera 160 mln di visualizzazioni (Chi ha incastrato Peter Pan)

Il celebrato cantante Francesco Gabbani ospite nella nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan in onda su Canale 5 per la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

26 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Francesco Gabbani, Chi ha incastrato Peter Pan

RITORNO A SANREMO? ANCHE DA TURISTA

Uno degli ospiti più attesi della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan è il cantante toscano Francesco Gabbani tra i principali protagonisti dello scenario musicale italiano in questo 2017 grazie ad un album come Magellano che ha ottenuto un enorme successo. Un’annata partita alla grande con la vittoria del Festival di Sanremo 2017 con il brano Occidentalis Kharma che su Youtube ormai viaggia verso i 200 milioni di visualizzazioni. Numeri stratosferici che danno un senso alla consacrazione dell’artista toscano che peraltro in una recente intervista rilasciata al portale TalkyMusic.it, non ha nascosto il sogno di riuscire a tornare a Sanremo. Nello specifico Gabbani, scherzando, si è detto pronto a tornare a Sanremo anche come semplice turista: “Tra turista, cantante e conduttore come tornerei a Sanremo? Come turista perché c’è una pista ciclabile lunghissima. A parte gli scherzi ci tornerei in qualsiasi veste ma non riguarderà il mio futuro prossimo”. Tuttavia sembra improbabile che Gabbani possa partecipare anche all’edizione 2018.

FRANCESCO GABBANI? NON SOLO OCCIDENTALI’S KARMA...

La canzone Occidentali’s Karma ha permesso a Francesco Gabbani non solo di vincere il Festival di Sanremo ma anche di ottenere un enorme successo di pubblico anche e soprattutto sul web. Infatti, il video del brano ha superato i 160 milioni di visualizzazioni mettendo Gabbani nelle condizione di essere fenomeno anche sui social: “Questa canzone ha una sua vita, la osservo e ogni tanto vado a vedere quante visualizzazioni ha. Anche 'Pachidermi e pappagalli' è arrivata a 3 milioni, il mio approccio alla componente di quello che io faccio mi mette nella posizione di essere spettatore. Non voglio sminuire tutto il mondo di youtube, ma io faccio musica e le visualizzazioni sono una conseguenza collaterale. Credo sia diverso l’approccio dei nuovi YouTuber, non sono più un 18enne e sono uno di quelli che ha vissuto la transizione di YouTube. Mi sono dovuto adeguare, chi nasce in quest’epoca ha il DNA diverso. Hanno la naturalezza innata di avere un appeal comunicativo sensibile al linguaggio web”.

© Riproduzione Riservata.