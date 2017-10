Federica e Gaetano/ Uomini e donne, i due lasciano lo studio? Le polemiche non mancano

Ancora polemiche dentro e fuori lo studio di Uomini e donne dove Federica e Gaetano sono in "trattative" per lasciare lo studio ma perché loro hanno subito un trattamento diverso?

26 ottobre 2017

Gaetano, Uomini e donne

Il trono over di Uomini e donne tornerà in onda oggi con una nuova puntata che vedrà al centro ancora Gaetano e Federica. I due sono ormai dei veri e protagonisti di questa prima parte di edizione anche se le polemiche per loro non mancano, anzi. Da una parte c'è chi li trova falsi e sicuramente accordati per rimanere in studio per un po' di visibilità, mentre altri pensano che sia proprio la redazione del programma a sbagliare nei loro confronti. Ci sono dame e cavalieri da mesi (o anni) seduti in studio e mai nessuno li ha spinti a lasciare il programma nemmeno quando sembravano innamorati e pronti a lasciarsi tutto alle spalle, ma perché con Gaetano e Federica c'è tutto questo accanimento. Gli opinionisti sono convinti che ci sia qualcosa che non va, soprattutto da parte di lei, che continua a ribadire il fatto di voler conoscere altre persone come succederebbe anche fuori e pronta a sottolineare "Maria, tra tre mesi ti chiamerò" come se fosse convinta che tutto sia destinato a naufragare.

GAETANO E FEDERICA PRONTI A LASCIARE IL PROGRAMMA?

Ma cosa ne pensa Gaetano? Il cavaliere sembra sono un uomo innamorato (di già?) e pronto a lasciare il programma per conoscere la sua Federica fuori anche se ha paura di essere tradito alla prima occasione. Ma cosa succederà nella nuova puntata del trono over? I due torneranno al centro dello stdio per annunciare la loro uscita di scena, ma sarà davvero così che andrà a finire? Le polemiche non mancheranno così come le loro titubanze. I fan sono pronti a scommettere che la redazione sia vogliosa di liberarsi dei due anche se non si capisce bene il motivo visto che altre coppie (come per esempio Anna Tedesco e il suo Nino lo scorso anno) sono rimaste in studio fino a quando non si sono conosciuti fino in fondo. Il motivo di tanta insofferenza verso i due è il due di picche che Federica ha dato a Giorgio Manetti?

