Francesco Monte e Cecilia Rodriguez / Grande Fratello Vip 2: rissa fuori dalla Casa? Solo uno scherzo ma...

GF Vip, Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: l'ex tronista di Uomini e Donne ha provocato una rissa fuori dalla Casa? Il programma di Barbara d'Urso smentisce questa indiscrezione e svela...

26 ottobre 2017 Valentina Gambino

Francesco Monte, il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Francesco Monte in queste ultime ore ha scatenato il panico nella Casa del Grande Fratello Vip? Questo è ciò che si è creduto fino a qualche ora fa. Nella notte tra martedì e mercoledì, l'ex tronista di Uomini e Donne, si sarebbe recato a Cinecittà con tanto di megafono. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo il caos scoppiato per il potenziale avvicinamento con Ignazio Moser, avrebbe ripetutamente affermato che fuori stava succedendo un vero casino. Questo messaggio, ha allertato non poco l'argentina, così come tutto il resto della Casa. Perfino Cristiano Malgioglio, chiuso nella Stazione di Tristopoli, ha chiesto spiegazioni al Grande Fratello spaventandosi molto per l'accaduto. Il reality show, ha poi mandato la musica alta in filo diffusione per cercare di far rientrare la situazione dietro le mura della residenza più spiata di Cinecittà. Nel frattempo, tutto il web ha incominciato a far girare la notizia inesatta di un potenziale messaggio del fidanzato di Cecilia. L'arcano poi, è stato svelato durante Pomeriggio 5.

GF Vip 2017, rissa nella notte e Francesco Monte perde il controllo? La verità

Barbara d'Urso, ha infatti avuto modo di collegarsi con l'inviata che si occupa di diramare informazioni ufficiali dalla Casa del GF Vip 2017. Fin da subito quindi, si è parlato di questo particolare accadimento notturno. La Gentilin ha smentito che dietro le mura della Casa sia avvenuta una rissa nel cuore nella notte e poi, ha voluto anche precisare che il ragazzo che ripeteva incessantemente "Gorda..." (soprannome di Cecilia) in realtà non fosse Francesco Monte. A quanto pare, si è trattato di uno scherzo di alcuni ragazzi che, in vena di goliardate notturne, hanno avuto modo di avvicinarsi alla Casa più spiata d'Italia per allertare tutti quanti con un misterioso annuncio indirizzato alla sorella di Belen Rodriguez. Attualmente però, proprio l'ex tronista non ha smentito l'accaduto sul web quando lui, di solito, è molto presente in rete e condivide il suo punto di vista con gli estimatori. Proprio come ha affermato Barbara d'Urso, l'intera faccenda sembra ancora più misteriosa del previsto: come andrà a finire? Non ci resta che attendere il nuovo appuntamento serale del prossimo lunedì.

