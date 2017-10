GOING CLEAR - SCIENTOLOGY E LA PRIGIONE DELLA FEDE/ Su Rai 3 il film di Alex Gibney (oggi, 26 ottobre 2017)

Going Clear - Scientology e la prigione della fede, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 26 ottobre 2017. Nel cast: Alex Gibney che ha diretto anche la regia e Mike Rinder. Il dettaglio.

26 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film documentario in prima serata su Rai 3

ALLA REGIA ALEX GIBNEY

Il documentario Going Clear - Scientology e la prigione della fede va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 26 ottobre 2017, alle 21.15. Due anni fa, nella data della sua uscita, il film destò grande scalpore e movimenti d'opinioni contrastanti. Il film è stato diretto e sceneggiato dal regista americano Alex Gibney, autore documentarista di pellicole di successo come Taxi to the Dark Side, documentario che ha portato il regista sul palco degli Oscar innalzando l'ambita statuetta, o nello stesso anno ancora un docu/film dedicato a Steve Jobs. Going Clear - Scientology e la prigione della fede merita la visione perché consente al pubblico di entrare nella religione fondata da Hubbard. È un mondo simbolo di un'America esoterica, figlia delle teorie teosofiche degli anni di Madame Blavatsky e della sua società teosofica, in seguito evoluto in pensieri diversi ma di matrice comune come appunto Scientology. I concetti di Scientology sono diversi ma il concetto è quello, in una società piramidale, anche la religione necessita di meritocrazie interne di stampo ritualistico per molti aspetti, ma il concetto è molto più vasto, il film ne approfondisce gli aspetti rilevanti. Il fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard, non ne avrebbe approvata la proiezione così come l'hanno contrastata in tutti i modi attori del calibro di Tom Cruise e John Travolta, da anni impiegati nelle filosofie di Hubbard come attivisti e divulgatori. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

GOING CLEAR - SCIENTOLOGY E LA PRIGIONE DELLA FEDE, LA TRAMA DEL DOCUFILM

Otto membri usciti dalla Chiesa di Scientology, raccontano, alternandosi, le luci e le ombre di questa società filosofica, i momenti di massimo splendore soprattutto negli anni in cui la coppia di star hollywoodiane Tom Cruise e John Travolta si è investita del ruolo di divulgatori della Chiesa di Hubbard. Nell'escalation delle vicende narrate dagli otto ex membri dal successo degli anni '80, lentamente si giunge alla fase dei primi scandali, sotto la guida della guida spirituale, tutt'ora a capo di Scientology, David Miscavige, il quale ha cercato in tutti i modi di fermare l'uscita del film. Verità mal celate o costruzioni di una stampa che non ha mai supportato Scientology? I membri di questo gruppo religioso (setta sarebbe parola troppo forte e non adatta) sono angeli ingenui o demoni inconsapevoli? Il film non esprime giudizi, racconta solo fatti di cronaca per dare a tutti la possibilità di ragionare su questo fenomeno di massa così forte nella comunità americana.

© Riproduzione Riservata.