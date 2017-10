GRANDE FRATELLO VIP 2017/ News dalla casa: comunicato ufficiale, scambio di effusioni fra i concorrenti!

26 ottobre 2017

Grande Fratello Vip 2017

Sempre più vicini e incuranti di ciò che sta succedendo al di fuori dalle mura di Cinecittà, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono confrontati sull’esperienza che stanno vivendo nella casa del Grande Fratello Vip 2017. In particolare, la reclusione “forzata” sta mettendo alla prova l’io più profondo di Ignazio, sempre più convinto che questa esperienza riuscirà a cambiare molti lati del suo carattere. L’atleta, infatti, continua a riflettere su alcuni aspetti della sua vita scandagliando nel profondo il suo animo, e non nasconde di riuscire a perdersi in quell'abisso fino a sentire una profonda malinconia. Riuscirà Cecilia, con la sua costante presenza, a risollevare il suo umore? Intanto, il Grande Fratello, nel tentativo di sconfiggere la noia di questi giorni, ha chiesto agli inquilini di partecipare a un divertente gioco di cambio di tenerezze, che consiste nel seguire le direttive di una voce guida e di lanciarsi sul compagno più vicino per dare vita a un’effusione. Questa nuova attività avrà delle conseguenze?

I RICORDI DI CORINNE CLERY

Corinne Clery, fra le ultime a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017, si è ambientata immediatamente e con la stessa rapidità ha iniziato a raccontare ai suoi compagni di avventura aneddoti sul suo defunto marito e sul rapporto che la lega a Serena Grandi. Le sue parole, più volte hanno scatenato le ire della diretta interessata, che stufa di ascoltare le sue esternazioni senza avere la possibilità di replica, ha dato vita a uno scontro epico in diretta tv per chiedere all’inquilina di tacere. Dopo il botta e risposta di lunedì, però, Corinne Clery ha rotto nuovamente il silenzio e, durante uno sfogo in compagnia di Aida Yespica, Giulia De Lellis e Ignazio Moser, ha parlato ancora una volta di Giuseppe Ercole, che ha descritto come l’uomo che l’ha salvata. Nelle sue parole, anche le difficoltà legate alla sua morte, un periodo di certo non facile da affrontare e che solo di recente è riuscita a superare.

