Gerry Scotti/ Il conduttore si racconta a L’intervista di Maurizio Costanzo: dall’infanzia al successo (26 ott

Gerry Scotti si racconta nella puntata odierna de L'intervista di Maurizio Costanzo, in onda alle 24 su canale 5. Un viaggio tra i ricordi del passato e i progetti futuri.

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Gerry Scotti

Alle 24, su canale 5, va in onda una nuova puntata de L’intervista. Maurizio Costanzo sfida la riservatezza di Gerry Scotti che ha accettato di mettersi a nudo parlando a 360 gradi della sua vita e del suo lavoro. Dall’infanzia felice trascorsa a Pavia fino ai primi passi nel mondo dello spettacolo, quello di Gerry Scotti sarà un racconto inedito ed emozionante. Maurizio Costanzo sfiderà il conduttore di tanti, famosi programmi tv facendo leva sui suoi ricordi, sui suoi dolori e sulle sue emozioni. Scotti, infatti, oltre a parlare della propria vita professionale, racconterà anche alcuni retroscena della sua vita privata. Si è sposato una sola volta, nel 1991 con Patrizia Grosso da cui ha avuto un figlio, Edoardo, il suo grande amore. Attualmente, nella sua vita, c’è una nuova compagna sulla quale, però, Scotti mantiene il massimo riserbo. Alla vigilia dei 60 anni, aveva annunciato il ritiro che, fortunatamente, non è ancora arrivato. Gerry, infatti, è un volto di punta non solo di canale 5 ma della televisione italiana. Amato dagli adulti ma anche dai più piccoli, è un vero professionista, capace di condurre ogni genere di trasmissione.

LE PAROLE DI GABRIELE PARPIGLIA

Ad annunciare la presenza di Gerry Scotti a L’intervista di Maurizio Costanzo è stato Gabriele Parpiglia, giornalista e autore della trasmissione. “Ci vediamo questa sera su #canale5 in seconda serata con un momento di #tv pieno di umanità, sincera-sincerità, dentro e intorno al mondo di @gerryscotti straordinario nella sua normalità di uomo perbene” – ha scritto in un primo post mentre in un altro ha aggiunto – “E vabbè: ecco @gerryscotti dopo #lintervista Ho davvero poche parole da usare per poter io, nel mio piccolo, definire un professionista come lui. Me ne vengono tre: un uomo perbene. La sua grande umanità fatta di aneddoti e racconti questa sera dopo Chi ha incastrato Peter Pan”. Un appuntamento imperdibile per i fans che da anni seguono Gerry Scotti in tv e che questa sera scopriranno un suo lato davvero inedito.

