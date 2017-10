IL SEGRETO / Camila alla ricerca della verità: Damian ha i giorni contati? (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 26 ottobre: Camila continua ad indagare su Damian, nella speranza di provare la sua colpevolezza grazie alla foto scattata da Nicolas.

26 ottobre 2017 Redazione

Il Segreto

Un nuovo avvincente episodio de Il Segreto tornerà oggi su Canale 5 alle ore 16:20, al termine dell'appuntamento quotidiano con il Grande Fratello Vip 2. Si ripartirà questo pomeriggio dalle indagini di Camila, decisa ad incastrare Damian provando i suoi crimini. La foto che Nicolas è riuscito a scattare con una scusa potrebbe risultare importantissima per portare a compimento quanto da lei progettato. Per questo la moglie di Hernando si prepararà ad un breve viaggio, dando a Nicolas e Matias il compito di tenere gli occhi aperti a Los Manantiales per evitare che a Beatriz venga fatto del male. Camila, con una scusa, si recherà nell'ospizio nel quale viveva Donna Remedios: l'obiettivo sarà mostrare le foto alle persone che hanno conosciuto la vecchia tata dei Dos Casas, per capire se in passato Damian abbia preso dei contatti anche con lei. Sarà questa la svolta indispensabile per dimostrare la pericolosità del figlio di Hernando?

Il Segreto: la vendetta di Cristobal Garrigues

Damian Dos Casas non sarà l'unico pericoloso individuo, pronto a spadroneggiare nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio. Mentre il ragazzo potrà vivere indisturbato a Los Manantiales grazie all'autorizzazione del padre ritrovato, Cristobal si è invece trasferito alla Miel Amarga attraverso i suoi soliti intrighi e i ricatti ai danni di Carmelo. Ma non tutto sarà facile per lui fin dal primo momento. I braccianti della tenuta, infatti, non saranno per nulla felici del loro nuovo proprietario, che ha dimezzato i salari fin dal suo arrivo. Per questo si presenteranno davanti a lui per protestare: le loro minacce basteranno per farlo tornare indietro sulla sua precedente decisione? Purtroppo, chi conosce bene Garrigues sa che difficilmente cambia idea e anche in questo caso non sarà affatto disposto ad ascoltare le richieste dei suoi dipendenti. Al contrario: li minaccerà senza mezzi termini, mettendo subito le cose in chiaro con loro...

© Riproduzione Riservata.