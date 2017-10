IL VENTO DEL PERDONO/ Su Rete 4 il film con Robert Redford e Jennifer Lopez (oggi, 26 ottobre 2017)

Il vento del perdono, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 ottobre 2017. Nel cast: Jennifer Lopez e Robert Redford, alla regia Lasse Hallstrom. La trama del film nel dettaglio.

26 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST JENNIFER LOPEZ

Il vento del perdono va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2005 dal regista Lasse Hallstrom (Chocolat, Le regole della casa del sidro, Buon compleanno Mr. Grape) e interpretata da Jennifer Lopez (Il ragazzo della porta accanto, Un amore a 5 stelle, Prima o poi mi sposo), Robert Redford (Il candidato, Tutti gli uomini del Presidente, Captain America - The Winter Soldier) e Morgan Freeman (Le ali della libertà, Una settimana da Dio, Il cavaliere oscuro). Il film è stato tratto dal romanzo Una vita incompiuta scritto di Mark Spragg. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL VENTO DEL PERDONO, LA TRAMA DEL FILM

Jean Gilkyson, (Jennifer Lopez) è in fuga insieme alla figlia Griff, (Becca Gardner) avuta dal precedente marito violento (Damian Lewis). Per ottenere protezione, la donna si rifugia dal suo ex suocero, anche se i due non vanno affatto d'accordo. Il vecchio Einar (Robert Redford) infatti ritiene la donna responsabile della morte di suo figlio, avvenuta in un incidente stradale. Dopo la morte del figlio Einar si è sempre più chiuso in sè stesso e l'abbandono della moglie lo ha reso ancora più duro. Ora vive nel suo ranch e l'unica compagnia che sopporta è quella dell'amico Mitch (Morgan Freeman). Quest'ultimo, dopo essere stato aggredito da un orso, non solo non è in grado di lavorare nel ranch ma è diventato addirittura un invalido che ha bisogno di cure continue da parte di Einar. L'arrivo della nipotre Griff, praticamente una sconosciuta, lascia inizialmente indifferente Einar, finchè la ragazza non comincia ad aprire gradualmente uno spiraglio nella corazza del vecchio e scontroso nonno. Con il passare dei giorni Einar comincia ad accettare anche la presenza di Jean, a cui finalmente perdona la morte del figlio. Il fidanzato violento da cui madre e figlia sono in fuga però, riesce finalmente a localizzarle e Einar dovrà proteggerle dalla sua brutale vendetta. Come andrà a finire?

