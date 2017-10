Irene/ Denise Tantucci, la dolce e potente sorella minore di Yara (Sirene)

Denis Tantucci è Irene in Sirene, la fiction fantasy di Raiuno. Lei è la dolce e potente sorella minore di Yara, ma anche la più sensibile tra le sirene. Le ultime notizie sull'attrice

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Denis Tantucci è Irene in Sirene

Denise Tantucci è una delle Sirene della nuova fiction fantasy che debutta stasera su Raiuno. La giovane attrice, molto nota anche per il ruolo di Nina in Braccialetti Rossi, interpreta il ruolo della sirena Irene, la sorella minore di Yara. «È stato molto divertente recitare in questa serie, anche se da sirene abbiamo sofferto un po' il freddo», ha scherzato Denise ai microfoni a Blogo. «Le scene in acqua, di sera, a ottobre non sono state il massimo, ma è stato fantastico indossare la coda della sirena», ha aggiunto. «Bellissimo» è l'aggettivo che poi usa per definire il rapporto che si è creato sul set tra le "Sirene": «È venuto fuori un bellissimo legame ed è stato bello anche da attrice». Denise Tantucci si è quindi cimentata in una commedia dopo l'esperienza in Braccialetti Rossi: «Un ruolo più leggero, ma non per questo più facile», spiega riferendosi prettamente all'aspetto interpretativo. «Ti ritrovi ad affrontare la ricerca dei giusti tempi comici». È stato invece più semplice per quanto riguarda i temi affrontati: «In Braccialetti Rossi le tematiche erano molto più impegnative, richiedevano maggiore concentrazione. Era difficile lasciare il set senza ripensare a quelle vicende».

IL PERSONAGGIODI SIRENE: CHI È IRENE

Denise Tantucci in Sirene interpreta il ruolo di Irene, la sorella minore di Yara. La giovane è molto attenta alle cause ambientaliste e alla salvaguardia dei fondali marini, che non vengono portate avanti coraggiosamente da tutti gli umani. Frequentando il liceo entra in contatto con un mondo completamente nuovo, ricco di dinamiche sociali inedite per lei, che non le avrebbe neppure immaginate prima. Tra gli umani conosce Michele, un ragazzo malato di cuore, emarginato dai coetanei. In questa diversità Irene rivede se stessa, cominciando a provare a sua volta emozioni umane. Tra le sirene lei è la più potente, ma anche la più sensibile. Lei aveva capito da tempo che Ares, il promesso sposo della sorella maggiore, non era felice in fondo al mare. Sulla terra però conoscerà il lato più oscuro delle emozioni umane, imparando a conoscere cosa siano solitudine, tristezza e non sentirsi capiti o accettati.

DENISE TANTUCCI, "IO E LA SIRENA IRENE NON SIAMO TROPPO DIVERSE"

L'approccio con il mondo umano spinge Irene, la sirena sorella minore di Yara, a provare per la prima volta i sentimenti tipici dell'adolescenza umana. La conoscenza di Michele, un ragazzo dolce e tormentato con il quale costruirà una vera amicizia, le darà la speranza di andare avanti, facendo tesoro delle esperienze terrestri, anche quelle più dolorose. Così riuscirà a dare un senso a quelle tappe indispensabili del percorso di crescita che ognuno deve intraprendere. Della sirena Irene ha parlato proprio colei che le ha dato forma, la giovane attrice Denise Tantucci: «Non siamo troppo diverse: entrambe abbiamo una saggezza eccezionale, entrambe siamo capaci di addormentarci ovunque ed entrambe abbiamo un elitario senso dell'umorismo. Però lei ha una coda da sirena e io no», ha scritto su Instagram, dove compaiono diversi post riguardo la nuova fiction di Raiuno. «Adoro quando mi scrivono con i poteri magici», la didascalia ad un'altra foto anteprima.

