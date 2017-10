J-AX/ Video, nuovo singolo con Fedez in anteprima poi il grande concerto a San Siro (X Factor 2017, Live Show)

J-Ax, il rapper ospite stasera a X Factor 11 nel primo Live Show dell'edizione. Canterà con l'amico e collega Fedez il loro primo singolo in uscita domani.

26 ottobre 2017 Emanuela Longo

J-Ax e Fedez

Il rapper milanese J-Ax sarà uno dei prestigiosi ospiti che stasera si esibiranno in occasione della prima puntata in diretta con i Live Show di X Factor 11. L'ex leader degli Articolo 31, in vista di un evento così speciale non poteva che essere al fianco dell'amico e collega Fedez con il quale si renderà protagonista di un'esibizione imperdibile. Come annunciato dallo stesso giudice del talent targato Sky Uno, nelle sue Instagram Stories, per questa sera è prevista una performance esclusiva in quanto entrambi presenteranno sul palco dell'X Factor Arena il primo singolo in anteprima ed in uscita domani 27 ottobre. Si tratta di "Sconosciuti da una vita", il brano annunciato a sorpresa da J-Ax e Fedez e che anticipa la nuova versione repack del grande successo discografico "Comunisti col Rolex", doppio disco di platino ed atteso per la fine di novembre. Un singolo nel quale ritroveremo dolcezza ed ironia, caratteristiche che evidentemente contraddistinguono i due rapper e nel quale spiegano a loro modo quanto sia difficile avere una relazione con due tipi come loro.

IL NUOVO SINGOLO CON L’AMICO FEDEZ

"Stasera ci vedete ad X Factor a presentare il nuovo singolo": ad annunciarlo è stato nel primo pomeriggio di oggi J-Ax nelle sue Instagram Stories, mentre si riprende in giro per la trafficata Milano. Nonostante questo, il buon Ax ha voluto far vedere ai suoi haters come non abbia alcun problema ad andare in giro da solo, senza un bodyguard. "Volevo dire che io vado spesso in giro da solo per Milano perché l'adoro, ed a tutti gli artisti che se la menano, guardate che bel trucco", ha svelato, coprendosi il viso con una sciarpa. Il rapper, dunque, ancora una volta si è mostrato senza peli sulla lingua ed ha approfittato della passeggiata per le vie milanesi verso le prove di X Factor per lanciare anche una provocazione a tutti coloro che continuano a criticarlo, colleghi e non solo. Ed a proposito del nuovo singolo che ascolteremo per la prima volta questa sera, prima della sua uscita in radio e digitale, lo stesso J-Ax aveva spiegato come non si tratterebbe affatto di una anticipazione del nuovo lavoro in studio con il compagno di merenda Fedez, bensì di un ritorno commerciale di "Comunisti col Rolex", prima della loro momentanea separazione.

APPUNTAMENTO A GIUGNO AL MEAZZA

Qualche tempo fa era stato l'amico Fedez ad annunciare la conclusione del fortunato progetto che lo ha visto insieme a J-Ax, con un album ed un tour quasi interamente sold out ed oltre 230 mila spettatori. "Dopo io e Ax spariremo per un anno o due per lavorare ai dischi solisti", aveva detto il futuro marito di Chiara Ferragni. E quale modo migliore se non un tour a San Siro che li vedrà presto protagonisti? Ad annunciarlo è stato oggi Il Giorno, rivelando anche la data: il 2 giugno 2017. Il Meazza si prepara così ad accogliere il grande evento nel giorno della Repubblica, durante il quale J-Ax saluterà momentaneamente l'amico e collega per pensare ai suoi progetti futuri, con maggiore grinta e con un pubblico certamente più vasto rispetto al passato. Ma con la promessa di ritrovarsi presto o tardi. Ad ogni modo il sodalizio con il giovane giudice di X Factor continuerà anche per via della loro avventura targata Newtopia, l'etichetta che li vede entrambi nei panni di produttori e che proprio di recente ha accolto nella squadra la coppia di YouTuber Matte & Bise. "Avendo una etichetta mettiamo sempre becco nelle cose che fanno i nostri artisti. Di solito lavoriamo con dei produttori che dirigiamo noi. In questo caso eravamo semplicemente noi", avevano raccontato di recente in una intervista rilasciata a due voci per TgCom24.

