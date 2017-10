JACK RYAN - L'INIZIAZIONE/ Su Italia 1 il film con Chris Pine e Kenneth Branagh (oggi, 26 ottobre 2017)

Jack Ryan - L'iniziazione, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 ottobre 2017. Nel cast: Kenneth Branagh che ha diretto anche la regia, Chris Pine e Keira Knightley. Il dettaglio.

26 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST KENNETH BRANAG

Jack Ryan - L'iniziazione va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 26 ottobre 2017, alle 21.20. Una pellicola d'azione del 2014 che è stata diretta e interpretata da Kenneth Branagh (Thor, Cenerentola, la serie tv Il Commissario Wallander). Nel cast sono presenti anche Chris Pine (Wonder Woman, Star Trek beyond, Hell or high water), Keira Knightley (Orgoglio e pregiudizio, Anna Karenina, Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna) e Kevin Costner (Guardia del corpo, Balla coi lupi, Waterworld). Questo è il quinto film della saga di Jack Ryan, personaggio creato dallo scrittore Tom Clancy e interpretato in passato da Alec Baldwin e Harrison Ford. Ma vediamo inieme la trama del film nel dettaglio.

JACK RYAN - L'INIZIAZIONE, LA TRAMA DEL FILM

Dopo gli attentati dell'11 settembre, Jack Ryan, uno studente universitario di economia e scienze politiche a Londra, decide di arruolarsi nei marines. Mandato a combattere in Afghanistan, viene gravemente ferito. Durante la degenza conosce la dottoressa Cathy Muller (Keira Knightley), con cui si fidanza, e viene notato dalla CIA, che gli offre di finire gli studi e quindi entrare nell'Agenzia. Dieci anni dopo Jack è impiegato dalla CIA a Wall Street. Il suo compito è analizzare i flussi finanziari per scoprire gli spostamenti di fondi che finanziano il terrorismo internazionale. Ben presto si rende conto che miliardi di dollari sono spariti da alcue transazioni russe, e che questi possono destabilizzare l'economia statunitense. Indagando, Jack scopre che il denaro scomparso appartiene a Viktor Cherevin (Kenneth Branagh), un ex ufficiale dell'Armata Rossa. Cherevin è anche in affari con il diretto superiore di Jack, che gli nega l'accesso ad alcuni fondi sospetti. L'agente vola così a Mosca per indagare di persona, affiancato dal suo mentore William Thomas Harper (Kevin Costner). Lì scopre però che la società di comodo su cui era venuto ad indagare è stata chiusa e smantellata in previsione del suo arrivo. Nel frattempo la fidanzata Cathy, non sapendo che Jack è un agente CIA e sospettando che invece abbia un'altra donna, vola a Mosca sulle tracce del suo uomo. Ryan rivela quindi a Cathy di essere un agente segreto e la coinvolge in un rocambolesco piano per penetrare nell'ufficio privato di Cherevin.

