JESSICA ALBA/ È incinta: il terzo figlio è maschio! L'annuncio sui social con le figlie

L'attrice Jessica Alba e il marito Cash Warren, presto genitori per la terza volta, avranno un maschietto. La coppia ha già due figlie: Honor Marie e Heaven Garner, 9 e 6 anni.

26 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Jessica Alba annuncia di aspettare un maschietto (Instagram)

Jessica Alba e il marito Cash Warren diventeranno presto genitori per la terza volta, avranno un maschietto. L’attrice 36enne ha rivelato il sesso del nascituro con un breve video pieno di coriandoli azzurri: “Io e Cash non potremmo essere più entusiasti”, ha scritto Jessica su Instagram. Nel video compaiono anche le prime due figlie della coppia, sposata dal 2008, Honor Marie (9 anni) e Heaven Garner (6 anni). Anche l’annuncio della terza gravidanza dell’attrice era arrivata via social: nel video la futura mamma insieme alle figlie maggiori con in mano un palloncino a forma di numero in base al loro “ordine di arrivo”. Per Jessica, il numero 3, e la mano sul pancione. Il piccolo dovrebbe nascere tra la fine dell’anno e l’inizio del 2018.

LA GIOIA DELLA FAMIGLIA

Giusto un anno fa, Jessica Alba diceva su People: “Sono stata sposata con il mio lavoro per così tanto tempo. Adesso è tempo di una nuova fase”. E la nuova fase è arrivata con una nuova gravidanza. “È incredibile essere una mamma. Lo adoro”, ha detto l’attrice a Fabulous. Inoltre ha confessato che la gravidanza e la maternità hanno cambiato positivamente il rapporto con il suo corpo: “Ero molto più preoccupata del mio corpo prima di avere dei figli. Essere incita e partorire mi ha dato un nuovo rispetto per il mio corpo, è incredibile”. Anche il papà Cash Warren è molto felice: “Ogni tanto mi dò qualche pizzicotto perché la vita non dovrebbe essere una favola. Ma la nostra si avvicina tantissimo”, ha scritto su Instagram in occasione dell’anniversario di nozze.

