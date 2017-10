LE ARMI DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Gérard Barray (oggi, 26 ottobre 2017)

Le armi della vendetta, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 ottobre 2017. Nel cast: Gérard Barray e Jaques Castelot, alla regia Bernard Borderie. Il dettaglio della trama.

26 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST GERARD BARRAY

Le armi della vendetta va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 16.25. Una pellicola avventurosa e storica che vede nel cast gli attori Gérard Barray, Jaques Castelot, Guy Delorme, Valérie Lagrange, Philippe Lemaire, Isa Miranda, Jean Topart. Il film è stato prodotto in Francia nel 1964 da Bernard Borderie e distribuito da Euro. Nel cast troviamo Gérard Barray, che interpreta il cavaliere di Pardaillan, già visto precedentemente in numerosi film in costume, per esempio nei panni di D'Artagnan ne I tre moschettieri e La vendetta dei moschettieri e di nuovo nei panni di Jean de Pardaillan, nel film Il guascone, nel 1962. A fiancheggiarlo la bella Valérie Lagrange, attrice e cantante francese, reduce anche lei da un film in costume: Morgan il Pirata, del 1960. Il nemico del re, il duca Enrico di Guisa è infine interpretato da Jean Topart, scomparso nel 2012, molto attivo in televisione e già visto in film come Angelica (1964) e Antigone (1974). Il film storico e d'avventura Le armi della vendetta mette in scena un conflitto storico appassionante e intenso, risalente al sedicesimo secolo. La trama del film nel dettaglio.

LE ARMI DELLA VENDETTA, LA TRAMA DEL FILM

Siamo di fronte a una delle numerose e tipiche lotte tra potenti, per la conquista del trono, del regno e della gloria eterna. In questo caso il trono è quello di Francia, salvaguardato dall'abilità e dal coraggio di un affascinante e determinato cavaliere guascone. Si narrano le vicende del sovrano di Francia, Enrico III (Jacques Castelot ) che, assediato presso la città di Chartres e minacciato dalle ambizioni del duca Enrico di Guisa, che lo vuole spodestare per impossessarsi del regno, cerca rifugio presso il duca di Navarra e fa di tutto pur di mantenere salda la sua posizione sul trono reale. Proprio per questo motivo, braccato e incapace di difendere da solo il proprio legittimo ruolo, si affida alla spada di un cavaliere originario della Guascogna, tale Jean de Pardaillan (Gérard Barray), impavido e avvenente, che si imbarca in una serie mirabolante di avventure che lo porteranno, dopo l'improbabile collaborazione con una nemica, alla buona riuscita della missione e alla conquista del cuore della bella aiutante.

© Riproduzione Riservata.