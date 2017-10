LORENZO LICITRA/ Over, video: "Grazie ai tre tenori faccio questo lavoro" (X Factor 2017)

Lorenzo Licitra è uno dei dodici concorrenti di X Factor e fa parte della squadra di Mara Maionchi. Il giovane, nella sua musica, unisce musica lirica col pop.

Lorenzo Licitra è uno dei concorrenti di X Factor 11 ed è entrato a far parte della squadra di Mara Maionchi, facendo innamorare tutto il pubblico col suo canto lirico. Licitra ha 25 anni ed è siciliano di Ragusa. Ha iniziato a studiare canto fin da quando era piccolo e dall'età di 16 anni si concentra sul cantoo lirico, riuscendo ad esibirsi in giro per il mondo. Licitra riesce a usare la voce in modo particolare per reinterpretare brani del pop mondiale, riuscendo a trasformarli in chiave inedita. Alle auditions, Licitra è riuscito a soprendere tutti grazie alle sue particolari versioni di Madonna, mentre ai Bootcamp aveva colpito coon Titanium. Ai live riuscirà a colpire ancora nel segno? Sicuramente, la squadra over 25 di Mara Maionchi è composta da grandissimi talenti come Enrico Nigiotti, che si è presentato alle audizioni con L'amore è. Andrea Radice, invece ha, emozionato per il contrasto tra il suo aspetto e la straordinaria voce.

LORENZO LICITRA, IL CANTANTE PERMALOSO

Lorenzo Licitra ha rilasciato la sua consueta intervista di presentazione al programma e ha detto di essere sincero, schietto in tutto quello che fa mentre ha detto di essere fin troppo preciso e maniacale nelle sue cose. Ha ricordato la sua stancante audizione ma di come abbia conosciuto tanti ragazzi con cui scambiare emozioni. Salire sul palco, per lui, è stata un'esplosione. Anche ai bootcamp l'emozione è stata fortissima, essendo salito per ultimo e il pubblico gli ha mostrato tutto il proprio affetto. "Quando Mara mi ha portato al live è stata veramente un'esplosione di liberazione". Ha detto di trovarsi benissimo col suo giudice ed è consapevole di avere al suo fianco una vera professionista e lavorare con lei è sicuramente una crescita. Spera di trovarsi bene con gli altri concorrenti e si augura di poter vivere una bella esperienza.

LORENZO LICITRA: "MI ISPIRO A BOCELLI"

Lorenzo Licitra, che unisce lirica e canzoni pop nel suo repertorio, ha affermato di avere molti modelli a cui ispirarsi. Infatti, ha detto di avere tanti artisti come modelli e cioè Pavarotti, Andrea Bocelli ma anche Michael Bublè. L'album che gli ha fatto scoprire questo genere è stato uno di canzoni natalizie dei tre tenori. Per lui la conoscenza con gli altri concorrenti sta andando molto bene e, sopratutto, è importante confrontarsi con gli altri per vedere le loro paure e insicurezze, poter dare degli incoraggiamenti. "X Factor è il puntino in più, la goccia che può far traboccare il vaso" ha confessato e si augura che il pubblico a casa possa sostenerlo. Infatti, poter unire musica lirica e pop lo rende vive e gli piacerebbe poter far amare agli altri questo genere.

