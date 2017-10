LUCA TOMMASSINI/ "Simon Cowell mi ha invitato a casa sua per..." (X Factor 2017)

Luca Tommassini: il coreografo è il vero valore aggiunto del talent in onda su Sky Uno. Da direttore artistico è in grado di rendere il prodotto "internazionale"

Luca Tommassini a X Factor 2017

Si fa tanto parlare di eccellenze italiane nel mondo: ma se si parla di intrattenimento non si può fare a meno di citare Luca Tommassini a X Factor 2017. Lui che ha lavorato con Madonna, Geri Halliwell, Michael Jackson, Robin Williams e Withney Houston - solo per citarne alcuni - è il vero valore aggiunto di X Factor 2017, per cui anche quest'anno coprirà il ruolo di direttore artistico. Ed in fondo è inutile negare come proprio le sue splendide coreografie, lo spettacolo di contorno allo spettacolo principale, la musica, siano il vero e proprio valore aggiunto del talenti di Sky Uno che quest'anno può contare su Manuel Agnelli, Fedez, Levante e Mara Maionchi dietro il bancone riservato ai giudici. Il ruolo di Luca Tommassini, però, andrà anche oltre la canonica "messa in scena". Tommassini, infatti, regalerà un inedito dietro le quinte ai fan del talent collegandosi in diretta dal backstage sui canali social di Sky Uno.

L'INVITO DI SIMON COWELL

Certo è che il nome di Luca Tommassini viene associata al ballo, alla danza, alle sue meravigliose coreografie. E nella conferenza stampa di presentazione di X Factor 2017 è stato proprio il direttore artistico a svelare alcuni dettagli sullo spettacolo che quest'anno i telespettatori di Sky Uno potranno gustarsi, con una nota "ecologista" che non è passata inosservata. Queste le sue parole riportate da Adnkronos:"Ogni settimana non ci risparmieremo ma riclicleremo il 90% di scenografie e costumi di volta in volta". La vera e propria chicca, però, Luca Tommassini doveva ancora svelarla. Oggetto della curiosità legata al direttore artistico è stato Simon Cowell, inventore del format:"Simon Cowell mi ha invitato direttamente a casa sua per farsi spiegare come viene costruita l’edizione italiana ed è una bella soddisfazione".

LA STORIA DI LUCA TOMMASSINI

Quella di Luca Tommassini, comunque la si pensi, è la storia di un italiano di successo. In una recente intervista a Il Messaggero, il coreografo ha spiegato come tutto ebbe inizio:"Ho studiato musica e danza. Sognavo di sfondare, ma il mio quartiere, che ho scherzosamente ribattezzato First Valley, non mi offriva molto così, ancora minorenne, sono sbarcato in America da immigrato illegale. Non avevo un soldo, ho dormito per strada, andavo ai provini scavalcando i muri. Ce l'ho fatta perché ho imitato il coraggio dei grandi". Curioso l'aneddoto su Robin Williams:"Sul set di Piume di struzzo ho conosciuto la sua umanità: ogni mattina mi portava in camerino il caffé e mi dava la carica parlandomi in italiano". Il consiglio che dà ai giovani che sognano di ripercorrere le sue orme è di "prepararsi accuratamente. Andy Warhol sosteneva che chiunque può avere un quarto d'ora di celebrità. Ma per durare nel tempo ed essere imbattibile devi studiare sodo. Io lo faccio ancora".

