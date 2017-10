Luciano Rispoli/ Il ricordo di Rita Forte: "Mi ha scoperta lui, lo ricordo in ogni show" (La Vita in Diretta)

Nella puntata di oggi de La Vita in Diretta viene ricordato, a un anno esatto dalla sua morte, il giornalista e conduttore Luciano Rispoli, volto storico della Rai e "galantuomo della tv"

Luciano Rispoli, in trasmissione (LaPresse)

Nella puntata di quest’oggi de La Vita in Diretta, il talk show pomeridiano in onda su Rai 1 e condotto da Marco Lioni, si ricorda con affetto la figura di Luciano Rispoli, uno dei volti storici del servizio pubblico degli ultimi cinquant’anni e di cui ricorre proprio l’anniversario della morte, avvenuta lo scorso 28 ottobre 2016. Per ricordate il giornalista, scrittore e conduttore sia radiofonico che televisivo originario di Reggio Calabria ma cresciuto a Roma, sono presenti in studio il giornalista Mariano Sabatini, il conduttore Massimo Bernardini e infine la cantante e showgirl Rita Forte che, proprio grazie a Rispoli, in passato ha dato vita a una fortunata carriera sul piccolo schermo, ringraziano anche la fiducia che all'epoca il diretto interessato aveva riposto in lei. A proposito di quello che viene definito anche da Liorni come un vero e proprio “galantuomo della tv” e che a più riprese, per il suo garbo e la sua affettuosità, viene più volte chiamato “zio Luciano”. In particolare, la Forte ricorda come Luciano Rispoli l’abbia subito messa sotto la sua ala protettiva e l’abbia saputa indirizzare sin dagli esordi in tv.

IL RICORDO DI RITA FORTE

E, nel corso dell’odierna puntata de La Vita in Diretta, il ricordo di Luciano Rispoli è l’occasione di rievocare le trasmissioni storiche condotte da lui, ma anche la celebre imitazione che fece di lui a suo tempo Max Tortora e infine anche il suo ruolo in una Rai che aveva ancora una sua funzione pedagogica: “Luciano è morto il 26 ottobre e va ricordato che proprio il 26 ottobre del 1944 nasceva quella Rai che lui ha amato molto” sottolinea Liorni e a cui fanno eco le parole di Rita Forte che coglie l’occasione non solo per ricordare il modo in cui fu scoperta da Rispoli, ma anche il fatto che al giornalista qualche parolaccia scappava, ma solamente dietro le quinte e comunque sempre in maniera scherzosa. “Pur di venirmi a vedere, Luciano fu presente a uno degli spettacoli che io tenevo in un locale romano e da lì iniziò la mia collaborazione” spiega la cantante originaria di Latina (notata durante una partecipazione al Festival di Sanremo) che assieme a lui partecipò a diverse edizioni su TeleMonteCarlo di La più bella sei tu e poi lo seguì a Il Tappeto Volante. “Abbiamo lavorato assieme quasi dieci anni” aggiunge, rivolgendosi poi a Massimo Bernardini in collegamento in studio e complimentandosi con lui per il fatto che, a suo dire, “è uno dei personaggi tv che oggi maggiormente ricordano zio Luciano”. Infine, c’è il tempo anche di una dedica, con la Forte che intona per lui le note di “’A città ‘e Pulecenella” e poi rivela che ogni suo spettacolo si apre con una immagine dello storico conduttore.

