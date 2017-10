MILLY CARLUCCI/ La conduttrice presenta Ballando on The Road ed il nuovo tour in partenza (La vita in diretta)

Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le Stelle presenta il nuovo toor in partenza di Ballando on The Road e le prossime novità in serbo, ospite de La vita in diretta.

26 ottobre 2017 Emanuela Longo

Milly Carlucci

Milly Carlucci è l'ospite che chiude la nuova puntata del programma La Vita in Diretta. La padrona di casa di Ballando con le Stelle, il celebre talent ballerino con protagonisti i vip, nel corso della sua ospitata ci parlerà di Ballando on The Road, con il suo tour in partenza dal prossimo 4 novembre: anche quest'anno, infatti, prosegue il giro dell'Italia durante il quale la conduttrice è alla ricerca di nuovi talenti nel mondo della danza. Ad affiancarla in questa nuova esperienza sono come sempre maestri di ballo tra i più popolari del piccolo schermo. Ma la Carlucci rivelerà anche altre importanti novità. Secondo i retroscena resi noti da TvBlog.it nei giorni scorsi, infatti, Milly Carlucci ed il suo team starebbe pensando ad un nuovo programma di intrattenimento del quale si sta discutendo, con alcuni test, presso gli studi Rai di via Teulada a Roma già da qualche settimana. Il programma potrebbe trovare spazio in casa Rai già alla fine di questa stagione televisiva, probabilmente nel prime time di RaiUno, anche se al momento si tratta solo di una indiscrezione senza un fondamento certo.

BALLANDO CON LE STELLE E NUOVI PROGETTI

La nuova trasmissione che vedrebbe Milly Carlucci nuovamente protagonista della prima serata di RaiUno sarebbe ancora in fase di test ma la registrazione, secondo il blog televisivo TvBlog, sarebbe avvenuta ed avrebbe coinvolto un nome celebre della comicità italiana. Si tratta di Maurizio Battista. Top secret su ogni altro dettaglio legato al format, ma pare che si tratti di un prodotto del tutto originale, nato dalle menti di Milly e del suo team, quindi prodotto interamente in casa Rai. Questa sarà solo una delle novità in serbo da parte della conduttrice Rai, che si appresta a tornare con una nuova stagione di Ballando con le Stelle 2018. Nelle scorse settimane la presidente di giuria del programma, Carolyn Smith, aveva ufficialmente invitato Barbara d'Urso nel ruolo di Ballerina per una notte, ma la conduttrice Mediaset non ha potuto dare la sua conferma in diretta tv. Vedremo se nella nuova edizione del talent ballerino ci sarà spazio per un incontro, nel medesimo programma, tra le due signore del piccolo schermo.

