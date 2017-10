Maneskin/ Video, la giovanissima band appassionata di funky e hip hop: "Vogliamo distinguerci" (X Factor 2017)

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Maneskin a X Factor 2017

Nella "scuderia" di Manuel Agnelli per la nuova edizione di X Factor 2017 hanno trovato spazio anche i Maneskin, un giovanissimo gruppo romano. La band è composta dal frontman Damiano, dalla bassista Vittoria, dal chitarrista Thomas e dal batterista Ethan. Tutti hanno tra i 16 e i 18 anni, ma anche le carte in regola per ritagliarsi un loro spazio nel panorama musicale internazionale. Sono giovani e bravi, ma anche hanno stile. Due anni fa hanno deciso di formare la band, ma si conoscono da anni, fin dai tempi delle scuole medie. Quella che era una bella amicizia si è poi trasformata in una collaborazione musicale. Al talent hanno portato una ventata di freschezza con la loro proposta musicale nella quale si intrecciano pop, hip hop e funky. A X Factor 2017 si sono presentati con un inedito, Chosen. Il brano ha subito conquistato giudici e pubblico, superando le varie tappe delle selezioni per arrivare ai fatidici Live.

LE ESIBIZIONI DEI MANESKIN A X-FACTOR 2017

I Maneskin sono il primo gruppo che è passato ai Live di X Factor 11. Nonostante il gruppo si sia formato da poco, ha già dimostrato di avere una grande capacità di stare sul palco. Aveva colpito sin dalle Audizioni, quando si sono presentati ai giudici con il loro inedito. Ai Bootcamp hanno confermato le buone impressioni avute nella loro prima esibizione con la reinterpretazione di un celebre brano di Caparezza, "Io vengo dalla Luna". Manuel Agnelli non ha avuto dubbi nel portare i Maneskin agli Home Visit, dove hanno convinto il giudice delle band con una canzone di Ed Sheeran, "You need me, I Don’t need you". Questo il pass con il quale hanno conquistato un posto per il Live Show di X Factor 2017. In un'intervista passata avevano fantasticato circa la possibilità di vivere di musica: «Stiamo cercando tutti quanti di realizzarlo insieme». Il talent show di Sky Uno effettivamente dà loro questa possibilità. Ma sarà la band a dover sfruttare al meglio l'occasione per riuscirci.

IL PRIMO VERO APPROCCIO DELLA BAND

Una delle sfide dei Maneskin è quella di proporre un sound fresco e nuovo, unendo generi diversi: dal rap al soul, mixando blues e funky con il pop. In un'intervista hanno raccontato come nascono i loro brani: «Varia di volta in volta come componiamo i nostri brani. A volte Damiano scrive dei testi sui quale poi noi scriviamo un accompagnamento, mentre altre volte parte tutto da un giro di basso o di chitarra e ci componiamo tutto sopra, così come è successo con Chosen il nostro inedito che è appena uscito», riporta La scuola fa notizia. Insieme hanno anche girato un video musicale, un primo approccio "concreto" con il mondo musicale: «Girare il primo video è stato davvero un esperienza fighissima.

Ci abbiamo messo circa un mese e mezzo a girare il video perché ogni scena è ambientata in una location diversa. La prima clip che abbiamo fatto è stata quella al museo Maxxi che ci ha concesso di girare lì. È stato veramente emozionante e bello, i ragazzi con i quali abbiamo fatto il video sono stati super professionali e simpatici, è stato molto divertente». Ora però si fa davvero sul serio.

