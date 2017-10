Manila Boff/ Uomini e donne, trono over: lacrime e scontri per lei in studio

Sarà una giornata movimentata per Manila Boff che continua ad essere legata a Sossio Aruta nonostante tutto quello che è successo. Oggi il calciatore si scuserà con lei, come reagirà?

26 ottobre 2017 Piera Scalise

Manila Boff, Uomini e donne

Il trono over di Uomini e donne continua a tenere incollati i fan non solo con Gemma Galgani e i suoi mille pretendenti, ma anche con gli altri poveri "mortali" dame e cavalieri che si affannano alla ricerca dell'amore. In particolare, al centro dello studio prenderà posto la bella Manila Boff, new entry di questa edizione che al momento sembra essere di nuovo tornata single dopo una frequentazione con il coetaneo Sossio Aruta. I due si sono sentiti e sono usciti insieme qualche volta ma poi tutto è finito, almeno così sembra. Proprio la coppia sarà tra i protagonisti della puntata di oggi del trono over con un possibile chiarimento, almeno da parte del calciatore che si presenterà in studio con tanto di fiori e scuse, cosa succederà a quel punto?

LACRIME E POLEMICHE PER LA FINE DELLA STORIA CON SOSSIO ARUTA?

Il calciatore si scuserà con la dama per le ultime incomprensioni, porgendole un mazzo di fiori ma questo non basterà per placare la sua ira. Sossio Aruta sottolineerà il fatto che Manila è una persona stupenda ma che tra loro non potrà nascere nulla visto che manca una cosa importante, l'attrazione fisica. Sarà proprio questa la goccia che farà traboccare un vaso pieno e che manderà in tilt Manila tanto che lascerà lo studio in lacrima. Le polemiche a quel punto li travolgeranno soprattutto per via di queste paure e di queste crisi che poi frenano Sossio, forse il calciatore nasconde una fidanzata fuori?

