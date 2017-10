Mara Maionchi vs Manuel Agnelli / Lite ai Live di X Factor 11: tutta colpa di Enrico Nigiotti...

Mara Maionchi contro Manuel Agnelli, prime scintille ai Live di X Factor 11: il look di Enrico Nigiotti divide i giudici e scatena l'ex discografica che si infuria

26 ottobre 2017 Anna Montesano

Mara Maionchi e Manuel Agnelli

È già tempo di prime liti e scintille ai Live di X Factor 2017. Protagonista e probabilmente senza grande sorpresa, Mara Maionchi che sbotta di fronte alle critiche subite da uno dei cantanti del suo gruppo, quello degli Over. È Enrico Nigiotti il primo dei suoi ad esibirsi e con un look che purtroppo conquisterà soltanto le critiche dei giudici "rivali". Per Manuel Agnelli, Enrico Nigiotti è vestito come "un educando" e neppure Fedez sembra apprezzare particolarmente l'outfit del cantante così come entrambi non hanno apprezzato la sua esibizione, poco originale rispetto ai suoi standard. Manuel Agnelli cerca allora un chiarimento da Mara che non ci sta e, anzi, sbotta nel modo che ormai tutti i suoi fan ben conoscono, rifiutando di rispondere alle domande di Agnelli e difendendo invece sia l'esibizione che il look di Enrico Nigiotti. Ma le scintille seguono anche dopo, quando ad attaccare Agnelli è Fedez che non apprezza il giudizio troppo duro verso Lorenzo.

PRIMI SCONTRI AI LIVE DI X FACTOR 2017

Sul web è però la Maionchi la più criticata per il suo linguaggio e il suo comportamento. "La Maionchi ultimamente ha sempre le pal*e girate .Moderare un attimino i toni, perché poi si oltrepassano i limiti(e lo dico da sua estimatrice") scrive una telespettatrice, appoggiata anche da chi scrive "Agnelli ha ragione. Hanno stravolto la personalità di questo ragazzo e lui ha accusato il colpo. Perché ripulirlo da damerino? No grazie" e c'è chi poi ammonisce duramente la discografica "Cara Mara Maionchi, X-Factor è visto anche da bambini perciò,la parola ca**o ripetuta continuamente da parte tua è solo un atto di grande maleducazione. Complimenti agli organizzatori se non la riprendono". Insomma, un inizio scoppiettante!

