NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Veneto, Niger e droghe sintetiche

Nemo - Nessuno escluso anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 26 ottobre, in onda su Rai 2. Gli ospiti di Enrico Lucci e Valentina Petrini sono Nina Zilli e Peter Gomez.

26 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Enrico Lucci e Valentina Petrini

Questa sera, giovedì 26 ottobre, alle 21.20 su Rai 2 torna Nemo - Nessuno Escluso, condotto come sempre da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Questa settimana Valentina Petrini ci porta in Niger con il racconto di Amar, un ragazzo che dopo aver intrapreso il viaggio attraverso il deserto per migrare in Europa, ha deciso di tornare nel proprio Paese. Laura Buonasera è stata in Veneto, che sogna di diventare indipendente. Il suo reportage mostra i festeggiamenti per il risultato del referendum ( ha votato il 57,2% degli aventi diritto, il 98,1% dei quali si è espresso per il sì) e le domande che sorgono sulle conseguenze concrete del voto.Verranno poi raccontate la storia di un giovane pugliese, che era diventato un piccolo boss dello spaccio locale e che ora, dopo aver scontato la sua pena, vuole cambiare vita; e quella di un parrucchiere-eroe che a Napoli ha denunciato il pizzo perdendo tutti i suoi clienti, fino alla chiusura dell’attività.

SERVIZI E OSPITI IN STUDIO

L’inviata Selenia Orzella racconta i segreti di un uomo dipendente dal sesso che sta cercando di curarsi. Questo tema verrà anche affrontato sul palco di Nemo dal regista e sceneggiatore Massimiliano Bruno (il suo ultimo film è Beata Ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman). Il servizio di Enrico Lucci è dedicata a coloro che credono fermamente agli alieni. Daniele Pervincenzi spiega gli effetti di “pink”, la nuova droga sintetica non ancora illegale in Italia, che si può comprare sul “deep web”. Anche questa sera a Nemo non mancherà l’approfondimento in compagnia di Umberto Rapetto, esperto di web e cybersicurezza. Gli ospiti della puntata che siederanno sul divano di Nemo sono il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez e la cantante Nina Zilli. Sul palco salirà anche Emma Bonino per parlare di immigrazione. Ricordiamo che è possibile seguire la diretta della puntata anche sui social con l’hashtag #NemoRai2: Twitter (@NemoRai2), Facebook e Instagram (@nemorai2).

