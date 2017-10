Oroscopo / Paolo Fox, oggi 26 ottobre 2017: le previsioni del giorno

Torna l'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele per oggi giovedì 26 ottobre 2017 con la rubrica Latte e Stelle. Previsioni per Acquario, Cancro, Bilancia e tutti gli altri segni.

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Paolo Fox, oroscopo di oggi - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 26 OTTOBRE 2017

Ora è il momento di analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox. Partiamo dai Pesci e dal Leone. Quella dei Pesci continua una bella ascesa, a volte serve vivere momenti no per capire quanto è importante stare bene. Da dicembre arrivano belle soddisfazioni. Se c'è qualcuno che ricambi i suoi se sentimenti non deve tirarsi indietro, anzi sarà meglio farsi avanti per primo. Il Leone negli ultimi tempi sta facendo una cosa da cui vorrebbe evadere ma che lui stesso ha cercato. Qualcuno potrebbe sentirsi anche nervoso per questioni di soldi o per una causa. Bisogna però fare attenzione a non essere agitati perché se questa si riversa in amore son guai. Il partner infatti è una fonte di sicurezza e di tranquillità e non deve essere alterato con situazioni che creano solo preoccupazione. Cercare di essere tranquilli può essere la soluzione giusta per evitare di affrontare dei problemi evitabili.

CHI SALE E CHI SCENDE

Passiamo a chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Sicuramente cresce il segno dell'Ariete che negli ultimi giorni ha visto rimandare di continuo un appuntamento importante. Si ritrova ottimismo e voglia di trovare le giuste soluzioni lottando per far valere quelle che sono le proprie ragioni. Scende il segno dei Gemelli che iniziano a vedere quello che sarà un fine settimana non facile da gestire. C'è grande bisogno di amare, ma anche bisogno di maggiore comprensione da parte degli altri. Difficoltà per il Cancro che si potrebbe sentire svogliato e con qualche problema nella gestione di alcune esigenze. Il Leone si sente nervoso e non riesce a superare anche i piccoli ostacoli che si pongono davanti di giorno in giorno. La Vergine vivrà un 2018 con grandi progetti e quindi la strada in questo momento è sicuramente in discesa. Molte cose potrebbero andare per il verso giusto, soprattutto se c'è voglia di lottare e imporsi.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo ora dai segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, giovedì 26 ottobre 2017, di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Nonostante il periodo non sia più di tanto difficile da gestire i nati sotto il segno dell'Acquario sono molto stanchi fisicamente. Per questo diverse cose potrebbero essere vissute con grande discontinuità, senza trovare un equilibrio. Il periodo per il Toro è di quelli dove bisogna stare fermi, evitando di trovarsi in difficoltà anche per una spesa che non era stata calcolata nella maniera giusta. Deve stare molto attento il segno dei Gemelli che vivrà un fine settimana molto agitato. Già da oggi ci saranno le avvisaglie che qualcosa si sta incredibilmente complicando. Potrebbero esserci dei problemi legati ai rapporti con Vergine e Pesci, mantenere rapporti tranquilli forse è la scelta migliore da prendere oggi.

