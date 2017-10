PALMIRO CARLINI/ Lo chef neurogastronomo: da concorrente a giudice. Al via il suo programma (Top Chef Italia)

Palmiro Carlini, chef neurogastronomo, torna a Top Chef Italia in onda sul Nove: da concorrente a giudice del Final Blade. Al via il suo nuovo programma di ricette

26 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Palmiro Carlini (Facebook)

Questa sera, giovedì 26 ottobre 2017, nella cucina di Top Chef Italia torna uno dei protagonisti della scorsa edizione del cooking show: Palmiro Carlini, lo chef martinsicurese che lo scorso anno era arrivato a un passo dalla finale classificandosi quinto. Stasera lo chef studioso di neurogastronomia (la scienza che studia i comportamenti celebrali in risposta agli stimoli sensoriali del cibo) sarà giudice d’eccezione di Top Chef, più precisamente sarà nella giuria del Final Blade. Sotto la cloche si nasconderà una serie di ingredienti, ognuno con specifiche proprietà neuro-gastronomiche: alici, fave di cacao, piselli freschi, peperoncino, mandorle, zafferano, ginko biloba estratto di biancospino e assenzio. Palmiro realizzerà un piatto con questi ingredienti, ma la sua creazione resterà nascosta sotto un’altra cloche. Gli chef rimasti in gara dovranno realizzare un piatto afrodisiaco in grado di conquistare i giudici. Chi riuscirà, con il suo piatto, a suscitare le emozioni più positive in Palmiro?

PALMIRO E LE RICETTE DELL’AMORE

Ma la presenza di Palmiro Carlini a Top Chef Italia non è così casuale. Da settimana prossima, infatti, lo chef “emozionale” diventerà conduttore con il programma Palmiro e le ricette dell’amore, 6 episodi da 5 minuti che andranno in onda da domenica 29 ottobre alle 13.45, su canale Nove. Tutti gli episodi saranno disponibili anche su Dplay. Il programma si basa sul principio che la cucina possa essere una potente arma di seduzione e nel corso degli episodi Palmiro svelerà i segreti della neurogastronomia. In ogni episodio lo chef preparerà un menù a tema dedicato a una persona da conquistare: dall’appassionato di sport all’amante degli animali, dal viaggiatore all’intellettuale. Durante la preparazione dei piatti, Palmiro spiegherà le connessioni neurologiche tra gli ingredienti utilizzati e le sensazioni che possono suscitare.

© Riproduzione Riservata.