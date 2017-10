PECHINO EXPRESS 2017/ Ottava puntata: vincitori e pagelle, Caporali prime in classifica

Pechino Express, ottava puntata: Caporali sempre in testa, agguerrite e determinate, vincono il bonus culinario e la puntata. Le Caporali salvano i Maschi, la busta nera i Compositori

Pechino Express, vincono le Caporali

Vincono le Caporali, ma nessuno è escluso. L’ottava puntata di Pechino Express 2017 conferma lo stato di fatto dell’inizio: sono tutti in semifinale. Caporali, Clubber, Maschi e Compositori torneranno dunque a sfidarsi mercoledì prossimo, nella semifinale che li vedrà diretti a Tokyo. Maschi e Compositori, arrivati ultimi, si sono alla fine salvati, i primi grazie alle Caporali, i secondo alla busta nera che ha emesso il verdetto che chiunque avrebbe voluto sentire: non eliminati. La puntata ha visto sempre in testa le Caporali, nonostante i Maschi, vincitori della prima prova, fossero partiti con un vantaggio di tempo e con la fortuna di avere al loro fianco, lungo la prima tappa, la splendida Miss Giappone. Ma forse proprio questo, che avrebbe dovuto facilitarli (del resto la modella conosceva lingua e luoghi) li ha distratti, confermando le previsioni di Antonella Elia, che aveva commentato “I Maschi arriveranno ultimi lo stesso”.

CAPORALI SEMPRE IN TESTA

Proprio le Caporali, agguerrite fin da principio, determinate forse dall’essere state le vincitrici anche della puntata precedente, hanno sgomitato, portando a casa anche il bonus culinario (un viaggio alla scoperta delle prelibatezze di Osaka con una famosa food blogger giapponese), e la possibilità di non dover elemosinare un posto letto per una notte. Forse il riposo in un hotel ha permesso alle due, il giorno dopo, di partire avvantaggiate e di superare le prove più velocemente di tutti gli altri, nonostante la Elia sia stata temporaneamente distratta dai cervi del Parco di Nara. Alla fine, battuti i Kendoki e convinto un cervo a girare cinque volte attorno a un albero (premiato con un tenero bacio sulla bocca della Elia), le due sono arrivate per prime alla Pagoda del Parco, guadagnando la vittoria e la possibilità di salvare una tra le due coppie giunte sul posto ultime: alla fine hanno scelto di lasciar annegare i Compositori, che però sono stati salvati dalla busta nera.

LE PAGELLE OTTAVA PUNTATA PECHINO EXPRESS 5

Il premio per la miglior puntata va senza dubbio alle Caporali, per la determinazione che ha permesso loro di essere veloci e furbe, arrivando in testa godendo persino di un momento vacanziero. Ultimo posto, invece, per i Compositori, per la difficoltà a trovare passaggi e alloggi: a Osaka, elemosinando un posto letto, sono addirittura stati allontanati da una donna, che li ha prima riempiti di snack al pesce, credendoli addirittura dei mendicanti. In zona neutra, nel mezzo, collochiamo a pari merito Maschi e Clubber: i primi per aver cucinato un tipico piatto di spaghetti italiano ai proprietari di casa che li hanno ospitati a Nara (la padrona ha chiesto di poterne avere tanta), le seconde per aver fatto amicizia con una ragazza giapponese, che le ha ospitate in un moderno appartamento all’undicesimo piano di un palazzo minimal. Non resta che aspettare la prossima puntata, per conoscere nuovo onori e glorie delle quattro coppie semifinaliste di Pechino Express: chi saranno i finalisti?

