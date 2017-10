PIO & AMEDEO/ Passaggio in Rai per condurre Made in Sud? (Chi ha incastrato Peter Pan)

La coppia di personaggi televisivi Pio & Amedeo ospite nella nuova puntata di Chi ha incastrato Peter Pan in onda su Canale 5 per la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

26 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Pio & Amedeo, Chi ha incastrato Peter Pan

IL BUFFET DI SAN SIRO

Nella nuova puntata del programma Chi ha incastrato Peter Pan sono attesi tanti ospiti tra cui la coppia comica composta da Pio D’Antini e Amedeo Greco meglio conosciuti dal pubblico televisivo italiano con il nome d’arte di Pio & Amedeo. Diventati famosi grazie alla partecipazione a Le Iene e consacratasi grazie al programma cult Emigratis, Pio & Amedeo nello scorsa settimana si sono resi protagonisti di una simpatica gag presso lo stadio San Siro di Milano durante il derby tra Milan ed Inter terminato con la vittoria dei neroazzurri per 3-2. I due comici pugliesi non si sono dimostrati tanto interessati alla gara quanto al buffet offerto nella tribuna d’onore dello stadio. Insomma, come loro uso e costume, anche questa occasione sono riusciti a ‘scroccare’ del buon cibo.

PIO & AMEDEO ALLA CONDUZIONE DI MADE IN SUD?

Dunque questa sera Pio & Amedeo saranno protagonisti della puntata di Chi ha incastrato Peter Pan e chissà che qualche bambino non possa fargli delle domande sui loro prossimi progetti professionali. Infatti, in questi giorni si sta facendo largo con insistenza la possibilità che i due comici possano passare in Rai ed in particolare dal prossimo mese di maggio potrebbero ritrovarsi alla conduzione della trasmissione comica di Rai 2, Made in Sud prendendo così il posto che in passato è stato di Gigi D’Alessio e ancor prima di Gigi & Ross. Per il momento si tratta semplicemente di un sondaggio da parte dei vertici Rai anche se è confermato che i due artisti rappresentino la prima scelta. In attesa di novità in tal senso, Pio & Amedeo in questo periodo sono alle prese con le registrazioni per le puntate della terza stagione di Emigratis che verranno proposte in prima serata su Italia 1 nella primavera del 2018.

© Riproduzione Riservata.