Ros/ Video, la band di Manuel Agnelli ha trovato il suo "riscatto sul palco" (X Factor 2017)

26 ottobre 2017

A dare una sonorità punk a X Factor 2017 ci pensano i Ros, il gruppo di Manuel Agnelli. Oggi Camilla, Kevin e Lorenzo debutteranno ufficialmente nei Live del talent show di Sky Uno. Il trio è di recente formazione: Camilla, frontman della band, conosce da oltre sette anni il bassista Kevin, con il quale ha cercato a lungo un batterista. Nessuno li ha entusiasmati, fino a quando non hanno trovato Lorenzo, che ha completato il gruppo inserendosi perfettamente nelle dinamiche del duo di partenza. La loro unicità sta nel fatto che uniscono le sonorità blues al loro genere di riferimento, un misto di rock e punk, proponendo il mix sempre in italiano. Non sembra casuale allora la scelta del loro nome, che rimanda al colore della passione, il rosso. Ma è anche ricco di sfumature, quelle che hanno convinto Manuel Agnelli a puntare anche su di loro per questa nuova edizione di X Factor 2017. Da stasera dovranno però dimostrare di essere all'altezza del palco sul quale saliranno.

ROS, LE ESIBIZIONI A X FACTOR 2017

La passione dei Ros è emersa in maniera chiara ed evidente sin dalle Audizioni, poi si sono confermati ai Bootcamp, convincendo tutti, in particolare Manuel Agnelli, con la loro reinterpretazione di "Believer", pezzo degli Imagine Dragon. La stoffa per affrontare i Live dell'undicesima edizione di X Factor c'è, ma bisognerà far uscire un bell'abito... La band toscana, originaria di Montepulciano, si è presentata ai provini di X Factor proponendo un grandissimo classico come "I put a spell on you" degli Screamin' Jay Hawk. In occasione dei Bootcamp, invece, hanno riarrangiato in maniera personale la celebre "Svalutation" di Adriano Celentano. I ragazzi di Montepulciano hanno conquistato così pubblico e giudici con la loro energia, espressa in particolare da Camilla Giannelli, la cantante del gruppo. Durante i Bootcamp hanno conquistato una meritata standing ovation con la loro performance. «Hai 21 anni ed è pazzesco. Sei incredibile», il commento di Manuel Agnelli alla frontman dei Ros. A colpirlo soprattutto l'energia della cantante e gli arrangiamenti di questa band che musicalmente sono in grado di proporre una vera e propria bomba sonora.

GLI INIZI DI ROS E IL RISCATTO

I Ros, nonostante abbiano solo due anni di vita, si sono sin da subito ritagliati il loro spazio, soprattutto in Toscana. Hanno infatti vinto i più prestigiosi Festival indipendenti della Toscana: dal Tv Spenta Dal Vivo all'Orcia Rock Festival Musical. I loro percorsi di formazione sono differenti, ma tutti validi: Lorenzo, dopo aver imparato a suonare la batteria, ha studiato sassofono e pianoforte. Kevin ha studiato a lungo il basso, mentre Camilla ha studiato canto e chitarra classica, passando poi a quella elettrica. Ora hanno deciso di intraprendere la strada televisiva. In una intervista concessa a La Valdichiana hanno raccontato l'origine del loro nome: Ros è un acronimo di "Revenge on stage".

Perché vogliono vendicarsi sul palco? «Ognuno di noi ha lavorato con altre formazioni ma non ha mai trovato la giusta sintonia con i colleghi dei progetti passati, mentre adesso sembriamo aver trovato una linea di affinità perfetta, soprattutto sul palco. Questo è stato il nostro "riscatto sul palco"». E in effetti lo hanno trovato proprio a X Factor.

