Rossana Feola / L'ex fidanzata di Raffaello Tonon: "Non è gay, basta bugie su di lui!"

Rossana Feola, l'ex fidanzata di Raffaello Tonon si racconta al settimanale Spy: "Non è gay, basta bugie su di lui! Ci siamo lasciati ma ci amiamo ancora"

26 ottobre 2017 Anna Montesano

Rossana Feola e Raffaello Tonon (Spy)

In esclusiva su Spy ha parlato Rossana Feola, l'ex fidanzata di Raffaello Tonon che ha spiegato chi è veramente il suo ex: "Ci siamo lasciati ma ci amiamo di più di prima. Basta bugie su Raffaello non è gay come insinuano nella casa, io l'ho amato per sette anni. E non si è stravolto con la chirurgia estetica". Arriva poi la precisazione sul rapporto attuale: "Intanto ci tengo a dire che io e Raffaello non siamo più fidanzati, come qualcuno ha scritto. Ci siamo lasciati definitivamente a luglio del 2016, pur rimanendo molto amici. Siamo legati in modo indissolubile perché i sette anni che abbiamo trascorso insieme sono stati importanti. Il nostro rapporto è speciale e bellissimo anche ora. Io e Raffaello forse ci amiamo ancora di più, perché il nostro è un sentimento vero, puro, che va oltre il rapporto di coppia. Quello classico intendo. La nostra relazione, che ha avuto parecchi alti e bassi, alla fine ci ha portato a dove siamo oggi. Ho compreso degli aspetti del suo carattere e della sua personalità che ci hanno ulteriormente legato, facendo da collante al nostro rapporto".

UN AMORE SENZA FINE

Rossana Feola e Raffaello Tonon sono stati fidanzati per sette e il loro rapporto ha subito una brusca frenata nell'estate del 2016. Interessanti anche le dichiarazioni sull'intervento chirurgico di Tonon: "Diciamo che è tornato quello che ho conosciuto sette anni fa. Comunque, anche qui ho sentito e letto di tutto, eppure Raffaello è stato chiaro fin da subito: ha raccontato che è dimagrito e che si è sottoposto a un intervento di liposuzione per ridurre le maniglie dell’amore. Non mi risulta botox o cose del genere, come hanno scritto". Chiusura sulla presunta omosessualità: "Ma le pare che ci sarei stata insieme per sette anni? Le ricordo che sono sempre una donna napoletana, che per sua natura vive di passioni e che crede nei valori della famiglia".

