SHAILA GATTA/ Amore a ritmo di musica con Jonathan Gerlo

Shaila Gatta, la velina mora di Striscia la notizia, è innamoratissima del suo fidanzato Jonathan Gerlo. I due ballerini si divertono sulle note di Sorry Not Sorry di Demi Lovato.

26 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta

Shaila Gatta sta vivendo un momento positivo della sua vita. Oltre il lavoro come Velina a Striscia la notizia, la ballerina napoletana è felicemente innamorata di Jonathan Gerlo, anche lui ex allievo del talent show Amici di Maria De Filippi. “Quando l’ho visto la prima volta ero fidanzata. Poi ci è capitato di incontrarci di nuovo e io ero ormai single. Non ci siamo più lasciati. Lui mi coccola, mi fa sentire donna: non mi era mai capitata una cosa del genere prima”, ha raccontato a giugno Shaila al settimanale Nuovo TV. Nella stessa intervista la velina mora aveva confessato di essere molto gelosa: ricordiamo che in passato il ballerino ha avuto un breve flirt con Giulia Pauselli, l’ex di Stefano De Martino oggi impegnata con Marcello Sacchetta. Ma come si dice a Napoli “scurdámmoce 'o ppassato”. Shaila e Jonathan stanno insieme da pochi mesi ma la loro relazione è già molto seria, come testimoniano i numerosi scatti su Instagram.

BALLI DI COPPIA

In un breve video pubblicato da Shaila Gatta nelle sue storie di Instagram i due ballerini improvvisano un simpatico e dolce balletto sulle note di Sorry Not Sorry, di Demi Lovato. Il singolo, pubblicato l'11 luglio 2017, ha anticipato l’uscita del sesto album della cantante Tell Me You Love Me, pubblicato il 29 settembre. Sorry Not Sorry ha ottenuto ottimi risultati: il video ufficiale ha raccolto 8,2 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore online. Inoltre il singolo è entrato nella top 10 della Billboard Hot 100, alla posizione numero 7, risultando il più alto traguardo in classifica di Demi Lovato. Il brano è stato certificato disco d'oro in Italia per aver venduto più di 25.000 copie, diventando il secondo singolo a raggiungere questo traguardo nella carriera della ex stra di casa Disney.

