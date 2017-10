Salvatore Gargiulo/ Luca Argentero: vita stravolta da un amore... particolare! (Sirene)

Luca Argentero sarà tra i protagonisti della nuova serie tv Sirene, in onda su Rai Uno da giovedì 26 ottobre 2017: sarà Salvatore Gargiulo, jazzista alla ricerca del vero amore

Luca Argentero, Salvatore Gargiulo in Sirene

Domani giovedì 26 ottobre 2017 in programma su Rai 1 a partire dalle 21.20 la prima puntata di Sirene, serie televisiva diretta da Davide Marengo. Tra i protagonisti anche Luca Argentero, attore torinese reduce dal successo cinematografico Il permesso – 48 ore fuori, regia di Claudio Amendola. Luca Argenterò interpreterà Salvatore Gargiulo, in un prodotto che narra le vicende dei “terrestri” da una prospettiva diversa, ovvero quella delle sirene: creature mitologiche acquatiche per metà donne e per metà pesci, che incontreranno il mondo dei terrestri e vivranno l’Amore, con la A maiuscola. Sullo sfondo marino di Napoli, si intrecciano le vicende familiari di quattro sirene: Yara (Valentina Bellè), Marica (Maria Pia Calzone), Irene (Denise Tantucci) e zia Ingrid (Ornella Muti). Le quattro creature mitologiche si avventurano sulla terraferma per salvare la propria specie in pericolo di estinzione, per trovare l’ultimo tritone del Mediterraneo fuggito dal mondo marino. E Luca Argentero sarà tra, amore e incomprensioni, tra i protagonisti della originale trama della serie diretta da Marengo…

SIRENE, CHI E’ SALVATORE GARGIULO

Dopo aver vestito i panni di Donato, detenuto ex pugile, ne Il Permesso – 48 ore fuori, Luca Argentero sarà impegnato nella serie televisiva di Marengo, coprodotta da Cross Production –Beta –Produttore Associato 21 – in collaborazione con Rai Fiction. Luca Argentero sarà Salvatore Gargiulo, un jazzista di talento, con la sua claque di ammiratrici, un professore adorato dai suoi studenti. Un maestro anche di vita e di educazione sentimentale, alla ricerca del vero amore. L’amore con la A maiuscola per il quale, se necessario, costringe a spezzare qualche cuore qua e là. Conscio dei guai commessi da bravo ragazzo in buona fede, Salvatore Gargiulo non vuole accontentarsi di una vita qualsiasi e di un amore scialbo: vuole trovare la donna giusta, la donna ideale per lui che gli stravolga la vita. E, in Sirene, la vita del personaggio interpretato da Luca Argentero verrà stravolta radicalmente, ben più di quanto immaginato. L’incontro con la sirena Yara (Valentina Bellè), infatti, risulterà fatale…

LUCA ARGENTERO, "NAPOLI CITTA' MAGICA"

Intervistato da Radio 105, Luca Argentero ha parlato del suo nuovo impegno in Sirene, illustrando in prima persone il suo Salvatore: "Io non sono 'sireno', lo preciso. Sono Sasà Gargiulo e aiuto le sirene. Sono sirene che hanno tutti i poteri di quelle omeriche: sanno irretire gli uomini parlandogli e sanno fermare il tempo". Continua Luca Argentero: "E ogni 12 ore devono tornare in acqua altrimenti gli rispunta la coda. Iara, la sirena protagonista, deve ritrovare Tritone che è fuggito dal mare. Sott'acqua le sirene la fanno da padrone, è un matriarcato. Trattano malissimo gli uomini. Tritone è veramente scocciato e decide di abbandonare il mondo acquatico per rifugiarsi sulla terra". Sirene girato nella straordinaria cornice di Napoli: "È una città magica, tanto quanto lo è la serie. Sono contento che questa serie racconti una Napoli che non viene mai raccontata. La serialità la racconta sempre sotto un'altra veste. Le cose brutte - conclude Argentero - convivono con una bellezza incredibile".

