Sem & Stenn/ Video, la band degli astri nascenti del synth pop italiano (X Factor 2017)

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Da anni fanno coppia nella vita reale, ora ufficialmente anche in quella televisiva: Sem & Stenn sono la seconda coppia LGBT che partecipa a X Factor Italia, dopo i Kymera. Li ha scelti Manuel Agnelli, che li ha inseriti nella sua squadra di Gruppi del talent show di Sky Uno. Il duo synth pop si è conosciuto su internet, in un forum musicale: la musica è per loro un filo che si è intrecciato all'amore e li ha uniti. Oggi il debutto sul palco di X Factor con la speranza di fare del loro inedito "The Fair" il primo di tanti successi. L'anno scorso hanno pubblicato il disco Wearing Jewels&Socks, ora però hanno una grande chance con il talent targato Sky. La chiave del loro successo sta nelle loro originalissime reinterpretazioni, nelle quali si riconoscono le influenze synth pop e della scena wave degli anni Ottanta. Ma a differenza degli altri concorrenti, hanno una interessantissima capacità di dividere il pubblico. E questo è uno degli aspetti che ha colpito Manuel Agnelli.

SEM & STENN: L'INCONTRO, L'AMORE E LA MUSICA

Sem & Stenn - Salvatore Puglisi e Stefano Ramera - hanno uno stile musicale e visivo: questa la chiave del loro successo. Il giudice Manuel Agnelli, a cui quest'anno il talent di Sky ha affidato la squadra dei Gruppi, si è innamorato anche della loro capacità di scuotere gli animi. Loro sono l'ultimo gruppo con il quale ha composto la categoria per il Live Show di X Factor 11. Milanesi d'adozione, hanno origini diverse: Salvatore è siciliano, Stefano invece è bresciano. Il duo è nato nel 2011, quando si sono incontrati fisicamente a Milano, ma si conoscono dal 2007 grazie ad un blog di musica. Hanno cominciato facendo DJ set, ma c'era già l'intenzione di creare musica. Fare i DJ ha permesso loro di costruire un background sonoro per le loro produzioni, oltre che conoscere colleghi con i quali hanno collaborato. In una recente intervista hanno parlato di come è nato un loro brano, Jewels and Socks: «L'abbiamo scritto in un momento che per noi rappresenta qualcosa di importante nel nostro rapporto. Era una domenica mattina - raccontano a Gay.it - e tornavamo da un dj set, stanchi e sfatti. Eravamo in casa nudi e c'erano rimasti addosso solo i calzinie i gioielli. Da questa bolla di intimità riflessiva ma anche un po' decadente abbiamo tirato fuori il pezzo».

LE MANIFESTAZIONI LGBT

La presenza dei Sem & Stenn a X Factor 2017 sarà inevitabilmente importante anche in chiave LGBT, visto che sono la seconda coppia gay che partecipa al talent show di Sky Uno. In un'intervista passata hanno spiegato di non sentire loro tutte le manifestazioni all'interno della comunità, ma di ritenerle comunque legittime e meritevoli di rispetto. «Pensiamo che un’idea totale di libertà inclusiva sia molto più difficile da raggiungere ma che sia giusta», hanno raccontato, aggiungendo di aver partecipato in piazza Scala alla manifestazione per il ddl Cirinnà.

«Molti artisti non fanno coming out e questa non la vediamo come una scelta personale perché un artista è uno strumento che veicola messaggi», hanno dichiarato Sem & Stenn, secondo cui così si finisce per nascondere la propria natura. E così «natura non c'è più sincerità nello scambio e nel rapporto col pubblico. Diventa un inganno - precisano a Gay.it - ai danni della comunità. Non solo personalmente, ma proprio in quanto personalità pubblica».

