Sirene / Anticipazioni prima puntata: Ares scappa sulla terra (Fiction Rai 1)

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Grande serata su Raiuno con la prima delle sei puntate di Sirene, la nuova fiction che racconta le vicende degli umani attraverso una nuova prospettiva, quella delle sirene, da sempre creature magiche, per metà donne e per metà pesci. La fiction, ideata da Ivan Cotroneo che firma anche la sceneggiatura insieme a Monica Rametta, per la regia di Davide Marengo è interpretata da Valentina Belle’, Luca Argentero, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Denise Tantucci, Rosy Franzese, Michele Morrone e Massimiliano Gallo e racconta l’amore vero, quello con la “A” maiuscola capace di andare oltre le differenze e superare qualsiasi ostacolo. Sirene è stata girata totalmente a Napoli che fa da sfondo alle vicende di quattro sirene, appartenenti a quattro età diverse che si avventurano sulla terraferma alla ricerca dell’ultimo tritone del Mediterraneo che, in preda ad una crisi d’identità, è fuggito dal mondo marino mettendo così a rischio la sopravvivenza della sua stirpe. Sirena è una commedia romantica in cui, per la prima volta, viene inserito anche il genere fantasy. La fiction è la rappresentazione della guerra tra uomini e donne. Quest’ultime, infatti, sono sempre più padrone del proprio destino sia sulla terraferma che nel mondo marino. Gli uomini con la U maiuscola, infatti, stanno diminuendo sempre di più e le cose non vanno meglio nel mondo marino dove, a casa della debolezza dell’ultimo tritone, viene messa a rischio un’intera stirpe.

I PERSONAGGI

Il cast di Sirene è prevalentemente femminile anche se, naturalmente, non mancano i rappresentati del sesso maschile. Protagonista della serie è Yara, interpretata da Valentina Bellè. La giovane sirena non conosce molto dell’amore ed è la promessa sposa di Ares con il quale era destinata a dare un futuro alla sua stirpe. Abituata a comandare e dotata di un bel caratterino poco incline al compromesso, Yara giunge sulla terra per cercare Ares e, forse quell’amore che potrebbe sbocciare improvvisamente. Marica, interpretata da Maria Pia Calzone, è la matriarca delle sirene. Non sopporta i maschi, sia umani che marini che considera degli esseri inferiori ed è consapevole del proprio fascino e della propria femminilità. Dotata di un cuore, nel suo passato ha salvato dal naufragio degli esseri umani. Salvatore, interpretato da Luca Argentero, è un jazzista di talento e un professore molto amato dai suoi studenti. Bravo ragazzo, alla ricerca de vero amore, ha spezzato qualche cuore sperando di trovare l’amore con la A maiuscola. Ares, interpretato da Michele Morrone, è il tritone fuggito dal mondo marino in cui era sottomesso alle femmine. Sulla terraferma diventa Gegé de Simone, pallanuotista, modello di intimo, perennemente abbronzato e sempre circondato da belle ragazze. Zia Ingrid, interpretata da Ornella Muti, è una sirena pluricentenaria, diventata una celebrità a Miami dove è servita e riverita da stuoli di maschi muscolosi e abbronzati. Daria, a cui presta il volto la piccola Rosy Franzese, è coraggiosa e sognatrice. Contrariamente alla madre e alle sue sorelle, è fin da subito entusiasta della sua nuova avventura sulla terraferma. Irene, interpretata da Denise Tantucci è la più potente e la più sensibile delle sirene. Sulla terraferma incontrerà Michele, un ragazzo misterioso che le farà scoprire i lati più oscuri del genere umano. Massimiliano Gallo, infine, è Carmine, un uomo sensibile e buono che subisce il carattere autoritario della moglie Elvira e che si lascia travolgere dal fascino di Marica che gli dà consigli su come non farsi sottomettere.

LA TRAMA DEI PRIMI DUE EPISODI

Nel primo episodio di Sirene, Yara, Marica, Irene e Daria arrivano sulla terraferma per cercare Ares, l’ultimo tritone rimasto nel Mediterraneo e l’unico che può assicurare la prosecuzione della specie. Yara, la fidanzata di Ares, non si dà pace e non riesce a capire i motivi che hanno spinto Ares a sparire. Quando incontra Salvatore, un ragazzo sensibile e alla ricerca del vero amore, capisce di aver bisogno di una persona come lui per capire come muoversi sulla terraferma. Con l’aiuto di Salvatore, Yara scoprirà che Ares è diventato Gegé de Simone, pallanuotista, amato da tutti e con un grande desiderio di diventare un umano a tutti gli effetti. Nel secondo episodio, Yara scopre che Ares si è innamorata di Francesca, un’umana che vorrebbe anche sposare. Ares, dopo aver fatto l’amore con lei, diventerà un uomo a tutti gli effetti. Marica, nel frattempo, va alla ricerca degli umani salvati anni prima da un naufragio. Nessuno si ricorda di lei tranne l’oceanografa Stefania Maldini che, dopo aver raccolto le prove dell’esistenza delle sirene, vuole rivelarlo al mondo intero.

