Siria De Fazio / Dal Grande Fratello alla copertina di Playboy: "Sono pronta a tornare in tv" (Pomeriggio 5)

Siria De Fazio, dal Grande Fratello alla copertina di Playboy fino alla storia con Naike Rivelli. L'ex gieffina confessa: "Sono pronta a tornare in tv" (Pomeriggio 5)

26 ottobre 2017 Anna Montesano

Siria De Fazio (Instagram)

C'è chi la ricorda per la sua avventura al Grande Fratello e chi invece per la storia avuta con Naike Rivelli, ma sono in molti ad aver ammirato la bella Siria De Fazio anche sulla copertina di Playboy. L'ex gieffina, che da poco ha compiuto 40 anni, si mostra senza veli e con un fisico mozzafiato coperto soltanto dai suoi amati tatuaggi. Intervistata da Tgcom24, Siria ha raccontato il rapporto con il suo corpo ma anche con la figlia di Ornella Muti per la quale ha provato e continua a provare un grande affetto nonostante la loro storia sia finita da tempo. "Il mio rapporto col corpo? Dipende, a tratti buono, altre tremendo. - dichiara la De Fazio - L'ho sempre usato per motivi lavorativi. Ma nel mio privato mi faccio mille problemi, se vedo le gambe un po' gonfie vado in tilt. Non mi vedo mai bene e non ho mai fatto palestra in vita mia".

"LA TV? OGGI SONO PIU' PRONTA"

Non si direbbe vista l'innegabile bellezza dell'ex gieffina che sogna di lavorare in tv: "Oggi sono più pronta. Sono stata volontariamente distante per qualche anno. - spiega infatti Siria sull'argomento - Non ero sicura di me, l'ambiente è un po' complicato, c'è una grande competizione e bisogna essere sempre carichi di energia. Oggi mi butterei nella mischia, mi piacciono i reality, cose leggere...". Potrebbe quindi essere una candidata ottima per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, che la De Fazio farebbe "Subito. Deve essere molto bella come esperienza, mi sentirei libera". Impossibile non tornare sulla storia d'amore avuta con Naike Rivelli, sulla quale nell'intervista a Tgcom24 dichiara: "Credo che sia l'amore della mia vita. Non ci sentiamo, non abbiamo nessun tipo di rapporto. Ma la porto dentro di me". Ma per quale motivo tra loro è allora finita? "Siamo due persone con una anima simile ma una mente diversa. Non so cosa faccia, non mi informo su di lei, rimango completamente distaccata, pensa che non la seguo neanche sui social" conclude.

© Riproduzione Riservata.