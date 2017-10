Soleil Sorge e Marco Cartasegna fidanzati? / Le foto davanti al Duomo di Milano cancellano i dubbi

Soleil Sorge e Marco Cartasegna sono fidanzati? Dopo settimane di sospetti, la coppia conferma la propria relazione attraverso una foto scattata davanti al Duomo di Milano.

26 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

Tra Marco Cartasegna e Soleil Sorgè è nata una storia d'amore? Ormai anche i più dubbiosi sembrano essersi rassegnati, dopo avere visto i recenti scatti pubblicati dai due discussi ex protagonisti di Uomini e donne. Dopo la rottura con Luca Onestini, avvenuta con una lettera fatta recapitare all'ex tronista al Grande Fratello Vip 2, la sua ex fidanzata è stata vista in varie occasioni proprio insieme a Marco Cartasegna. È stato soprattutto uno scatto pubblicato dal settimanale Chi ad aver confermato tale relazione: la coppia si trovava insieme davanti alla casa di lui, dove successivamente avrebbe trascorso un weekend romantico. Ad aggiungere carne al fuoco sono inoltre arrivati alcuni recenti scatti dove la coppia appare insieme davanti al Duomo di Milano. Il tutto unito all'affermazione di Cartasegna 'The End', probabilmente riferita al termine delle chiacchiere contro lui e la sua attuale fidanzata.

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna: un amore alla luce del sole?

Le recenti foto pubblicate da Soleil Sorgè e Marco Cartasegna sono solo le ultime di altri scatti che lasciano poco spazio ai dubbi riguardo la nascita di una storia d'amore tra loro. Solo pochi giorni fa, infatti, lei pubblicava un'immagine nella quale appariva sorridente in tutta la sua bellezza e scriveva: "A proposito, sto indossando il sorriso che mi hai dato." Lui invece preferiva un messaggio criptico ma comunque interpretato come una dichiarazione per la sua nuova fiamma: "I’m just happy, #happy #hatersgonnahateloversgonnalove". Tali affermazioni hanno suscitato un gran polverone nei social network, soprattutto da parte di chi ritiene il comportamento di Soleil assolutamente privo di giustificazioni. Perché aveva voluto corteggiare proprio Luca Onestini? Comunque sia, i telespettatori di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip non hanno dubbi: la questione non è finita qui e molto presto tornerà alla ribalta con nuove sorprese.

