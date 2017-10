Sossio Aruta / Uomini e donne, il Re Leone chiede scusa e guarda avanti?

Sossio Aruta è pronto a voltare pagina? Nella nuova puntata di Uomini e donne, il Re Leone chiede scusa a Manila Boff e guarda avanti pronto ad incontrare una nuova dama?

26 ottobre 2017 Piera Scalise

Sossio Aruta, Trono over

Il trono over di Uomini e donne regala nuove emozioni ai fan di Sossio Aruta che continua a rimanere al centro della nuova edizione del dating show per via della sua possibile liason con la bella Manila. L'ex corteggiatrice e volto di Uomini e donne in versione under adesso ha preso posto tra le fila dei senior proprio riuscendo a fare breccia nel cuore del nostro Re Leone. Fin qui tutto normale se non fosse che i due sono usciti insieme e lì sono nati i primi problemi. Ma cosa succederà nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne? Sossio Aruta sfodererà le sue armi migliori con l'arrivo in studio con tanto di fiori e di scuse proprio per Manila che nei giorni scorsi ha pianto per il calciatore. Secondo le ultime anticipazioni sembra però che questo non cambierà le cose tra di loro e che Sossio Aruta sia destinato a rimanere single.

I DUBBI DI TINA CIPOLLARI

Sossio Aruta non si arrende. Chi lo conosce e segue Uomini e donne sa bene che il calciatore continua a sperare di trovare l'amore e anche se le cose non vanno mai come previsto è ancora pronto a non tirarsi indietro. Proprio qualche giorno fa sui social ha scritto: "Buon di a tutti quelli che credono ancora NELL AMORE. ETERNO ..IO PER IL MOMENTO SOGNO DI TROVARLO NELLA VECCHIAIA", una chiara frecciatina a chi continua a deluderlo ma senza mai mollare. Per lui è arrivato nuovamente il momento di voltare pagina e cercare un'altra donna che possa fare al caso suo? Secondo Tina Cipollari il vero motivo perché tutte le sue storie falliscono è proprio da ricercare nel suo mancato interessa magari per via di un amore già fuori dallo studio, nella vita reale. E' davvero così o Sossio riuscirà a coronare i suoi sogni?

© Riproduzione Riservata.