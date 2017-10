StraFactor, Live/ Lo spinoff di X Factor: i concorrenti, chi sarà eliminato? (oggi, 26 ottobre)

StraFactor, lo spinoff di X Factor 2017, torna stasera su Sky Uno HD dopo il primo Live Show, ecco la giuria composta da Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer, tutte le informazioni.

26 ottobre 2017 Valentina Gambino

StraFactor

X Factor torna puntualissimo stasera con la sua prima puntata dedicata ai Live Show. Sky Uno HD, aprirà quindi le porte della sua 11esima edizione condotta come sempre da Alessandro Cattelan. Oltre alla fase della musica rigorosamente in diretta TV, il programma musicale dedicato al talento si occupa anche di una divertentissima parte che si chiama "StraFactor". Dopo essere iniziata in sordina, la seconda parte del programma che si muove in parallelo con il talent ufficiale, vedrà dietro il bancone dei giudici Elio, Jake La Furia e Drusilla Foer. Questo appuntamento, andrà in onda successivamente la fine di ogni Live Show di Sky Uno. Confermatissima alla conduzione del programma, Daniela Collu, conosciuta sul web solo come "Stazzitta". Ma di cosa si occupa questa parte della trasmissione? Lo scorso anno per esempio, proprio Mara Maionchi era al fianco di Elio e adesso, ha riconquistato il suo posto come giudice degli Over.

StraFactor, torna il "dopo" X Factor: tutte le informazioni

Fin dai Bootcamp di X Factor, Elio insieme alla sua nuova giuria, ha portato avanti uno "show nello show", reclutando talenti bizzarri e facendo partire la versione alternativa dello spettacolo musicale con personaggi davvero insoliti. Questa è l'originale formula di StraFactor che anche questo nuovo anno, torna in pista puntualmente dopo la fine di ogni Live Show di Sky Uno HD. Oltre al bizzarro appuntamento con l'ex (quasi) leader delle Storie Tese, ci sarà spazio ogni giorno anche per X Factor Daily, la striscia quotidiana condotta da Aurora Ramazzotti, dal lunedì al venerdì a partire dalle 19.40 e in onda come sempre su Sky Uno. Tra le grandissime novità di questa 11esima edizione dello show, anche RTL 102.5 come radio ufficiale dell'evento che seguirà in diretta radio le puntate dei Live Show. Lo spinoff di X Factor, ha da subito dimostrato di avere tutte le carte vincenti per farsi notare anche questa volta. La giuria per esempio, per quanto possa sembrare fin da subito distante, ha invece dimostrato di avere un feeling davvero invidiabile. Vedremo cosa accadrà nel corso dei vari appuntamenti in onda.

© Riproduzione Riservata.