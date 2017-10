THE EQUALIZER - IL VENDICATORE/ Su Rai 4 il film con Denzel Washington (oggi, 26 ottobre 2017)

The Equalizer - Il vendicatore, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 26 ottobre 2017. Nel cast: Denzel Washington e Chloe Grace Moretz, alla regia Antoine Fuqua. Il dettaglio.

26 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST DENZEL WASHINGTON

The Equalizer - Il vendicatore va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 26 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2014 che è stata diretta da Antoine Fuqua (Training day, Southpaw - L'ultima sfida, I magnifici 7) e interpretata da Denzel Washington (Man on fire - Il fioco della vendetta, American gangster, Barriere), Chloe Grace Moretz (Kick Ass, Lo sguardo di Satana - Carrie, Resta anche domani) e Marton Csokas (Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello, XXX, Le crociate - Kingdom of Heaven). Il film è l'adattamento della serie tv Un giustiziere a New York. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE EQUALIZER - IL VENDICATORE, LA TRAMA DEL FILM

Robert McCall (Denzel Washington) è un gente della CIA in pensione, che ha finto la propria morte per scomparire definitivamente. Ora vive tranquillo a Boston, ma quando decide di aiutare la prostituta Teri (Chloe Grace Moretz), malmenata dal suo protettore, attira su di sè le attenzioni della mafia russa. Robert incontra il protettore di Teri e si offre di riscattare la ragazza, liberandola. Quando l'altro rifiuta ne scaturisce una rissa, in cui Robert uccide tutti i presenti. Il boss Nicolai "Teddy" Itchenko (Marton Csokas), ricostruisce facilmente la dinamica della rissa e capisce che l'omicida dei suoi uomini è Robert, che sembra però non avere subito un addestramento speciale e quindi non dovrebbe essere in grado di fare una simile carneficina. Gli uomini di Teddy si presentano da Robert per corromperlo o minacciarlo, in modo da farlo lavorare per il boss, ma questi si dà alla fuga. Robert si rifugia da alcuni amici della CIA e mostra loro una foto scattata a Teddy. Grazie alle indagini degli agenti, Robert scopre che Teddy lavora per un boss russo potentissimo, Vladimir Pushkin (Vladimir Kulich). Tra i traffici più loschi del boss, che ha sul libro paga anche molti agenti della polizia di Boston, c'è proprio lo sfruttamento di vere e proprie schiave, ovvero ragazze scomparse che in realtà vengono impiegate come prostitute per clienti dai gusti particolari. Rintracciato uno degli agenti corrotti che avevano il compito di ucciderlo (David Harbour), Robert lo costringe a portarlo dove Vladimir custodisce il suo denaro. Si tratta di un'azienda di lavorazione della carne, ma è solo una copertura. Il posto però è ben guardato da un gruppo di scagnozzi di Vladimir.

