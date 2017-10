Top Chef Italia 2017/ Anticipazioni ottava puntata: chi conquisterà la semifinale?

Top Chef Italia 2017, anticipazioni ottava punta: torna questa sera l'appuntamento con il talent show culinario. Chi sarà il nuovo eliminato dopo Majda?

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Top Chef Italia 2017

Il cammino verso la vittoria di Top Chef Italia 2017 è sempre più corto. Il talent show, giunto alla seconda edizione, si avvia verso le ultime puntate che decreteranno il vincitore assoluto. La caratteristica di Top Chef Italia è la presenza di chef professionisti che, pur avendo una propria carriera nel mondo culinario, accettano di mettersi alla prova rimettendo il proprio talento al giudici di giudici professionisti ma anche sempre molto umani. Nel corso della scorsa puntata, a rinunciare al sogno di vincere, è stata Majda Nabaoui di Modena che ha perso la sfida finale con Matteo Puccio di Spoleto. Una decisione che ha spaccato i concorrenti che avrebbero preferito un risultato diverso. Nella puntata in onda questa sera, a partire dalle 21.30 su canale 9, un altro chef dovrà togliersi il grembiule ad un passo dalla finalissima. Nella puntata odierna, infatti, i concorrenti si giocheranno la semifinale che andrà in onda giovedì 2 novembre. Per riuscire a conquistare un posto tra i semifinalisti, sarà necessario non commettere errori e sfoggiare non solo la propria abilità culinaria ma anche la fantasia e la capacità di gestire eventuali problemi che possono sorgere durante la preparazione dei piatti. I giochi, dunque, sono finiti. I giudici non perdoneranno più neanche una piccola distrazione.

TOP CHEF ITALIA 2017: CHI SARA’ IL NUOVO ELIMINATO?

A sfidarsi nell’ottava puntata di Top Chef Italia 2017 saranno Cinzia Fumagalli di Lecco, Victoire Gouloubi di Sesto San Giovanni, Francesco Germani di Milano, Luca Natalini di Borgo a Buggiano, Matteo Puccio di Spoleto e Fabiana Scarica di Vico Equense. A giudicare i concorrenti saranno, come al solito, i tre chef stellati Annie Feolde, Mauro Colagreco e Giuliano Baldessarri. La prima prova è il Quickfire Test, trasformato in una sorta di Mistery Box. I concorrenti scoprono con quale concorrente devono preparare il piatto da sottoporre poi al giudizio dei giudizi. Il peggiore della prova va al Cook Off sfidando un altro concorrente: il peggiore esce. La puntata, poi, prosegue con la prova in esterna e con una prova a sorpresa con i concorrenti che possono essere divisi in coppie, in squadre o restare da soli. Durante la prova, gli chef concorrenti devono misurarsi con i piatti della tradizione del luogo che gli ospita. I giudici stabiliscono al termine della prova i vincitori mentre i perdenti rischiano l’eliminazione nel Final Blade. Chi sarà, dunque, l’aspirante Top Chef Italia 2017 ad abbandonare il gioco?

© Riproduzione Riservata.