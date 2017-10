UN POSTO AL SOLE / Marina è pronta a firmare le carte della separazione? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 26 ottobre: Marina e Roberto si incontrano per firmare le carte della separazione. Susanna scopre che Niko le ha mentito.

26 ottobre 2017 Redazione

Un posto al sole

La parola fine tra Marina e Roberto è davvero arrivata? Ecco il grande punto interrogativo dei fan di Un posto al sole, secondo i quali tutto potrebbe accadere tra la coppia che in passato si è lasciata ripetutamente, tornando insieme a distanza di qualche mese. Nella puntata di questa sera, in onda a partire dalle ore 20:40 circa, i due coniugi Ferri si troveranno infatti davanti al giudice per firmare le carte della separazione. Il loro matrimonio è durato persino meno del previsto, a causa dei sentimenti mai svaniti della Giordano per Matteo Serra. Eppure non tutto potrebbe essere scontato: assisteremo ad un quanto mai sorprendente ritorno di fiamma? Nel giorno in cui una coppia potrebbe conoscere definitivamente la parola fine, un'altra si troverà a vivere un periodo di grande entusiasmo: l'inaugurazione del Caffè Vulcano 2.0 ha fatto rinascere l'entusiasmo in Arianna e Andrea che, dopo un periodo difficile della loro vita, avranno finalmente un nuovo obiettivo da seguire.

Un posto al sole: Luca Grimaldi alla ricerca di Anita Falco

Nell'episodio odierno di Un posto al sole non potrà mancare lo spazio per Niko e i suoi dubbi riguardanti il processo di Luca Grimaldi. Il figlio di Giulia continuerà ad agire alle spalle dei colleghi, ma Susanna scoprirà la sua bugia trovandosi ad essere protagonista di un brutto litigio con il fidanzato. Nel frattempo Luca sarà alla disperata ricerca di Anita Falco: cosa avrà in mente? La soap partenopea continuerà a concedere ampio spazio alle vicende di Patrizio, ormai prossimo alla finale di Chef Parade. Il ragazzo ha messo in pericolo la sua relazione con Rossella, pur di continuare la sua avventura nel programma, e oggi sarà protagonista di un nuovo faccia a faccia con il padre, consapevole dell'errore da lui commesso. Riusciranno insieme a trovare un nuovo equilibrio, nascondendo la verità all'ignara Rossella?

