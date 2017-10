UNA VITA / Mauro evita il trasferimento e si dimette dalla polizia (Anticipazioni)

Anticipazioni Una Vita, puntata 26 ottobre: Mauro rifiuta il trasferimento che gli è stato ordinato da Ignacio e si dimette dalla polizia. Ursula vuole incontrare Cayetana.

26 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Le sorti di Mauro in polizia saranno d'ora in avanti appese ad un filo. Il protagonista di Una Vita ha appreso, con grande dispiacere, che Humilidad e Ignacio erano amici di lunga data e si è confrontato con la moglie, mostrandole tutto il suo disprezzo. Tali dichiarazioni hanno mandato su tutte le furie la donna, convinta che il marito potrebbe ora tentare il riavvicinamento con Teresa. Per questo Humilidad chiederà a Del Valle di predisporre il trasferimento di Mauro in un'altra città, facendo così in modo che lui non incontri più la maestra e la dimentichi. Ma quando tale novità verrà rivelata allo stesso San Emeterio, lui non avrà nessuna intenzione di accettare, prendendo una decisione che la stessa Humilidad non si sarebbe mai aspettata. Mauro, infatti, rifiuterà il trasferimento e si dimetterà dalla polizia, pur di restare vicino alla sua Teresa. Sarà una scelta ancor più impopolare, che farà arrabbiare Humilidad. Furiosa con il marito, la donna chiederà a Ignacio di passare alle maniere forti e di arrestarlo per gli errori commessi durante le indagini su Cayetana. Mauro sarà dunque atteso da una prova ancor più difficile?

Una Vita: Ursula e Cayetana alla resa dei conti

Insieme alle vicende legate alle dimissioni di Mauro e all'inevitabile scontro con Humilidad, oggi a Una Vita ci sarà grande apprensione per il ritorno di Ursula e le conseguenze che esso potrebbe avere per Cayetana. Preoccupata per le possibili ripercussioni che le dichiarazioni della governante potrebbero avere sulla dark lady, Teresa deciderà di indagare sul suo conto. Uscirà di casa, dopo essersi ripresa dallo svenimento, e chiederà a Felipe di aiutarla a capire cosa sia realmente accaduto. Nel frattempo anche Cayetana sarà pronta alla resa dei conti: Ursula, infatti, si avvicinerà a lei e le darà appuntamento lontano da occhi indiscreti, per confrontarsi sul passato e sul tentato omicidio ai suoi danni. Il luogo di incontro saranno i Giardini del Principe: la vendetta della governante sarà oramai imminente?

