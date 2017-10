Uomini e Donne/ Anticipazioni: Anna Tedesco, un messaggio sui social anticipa la nuova crisi? (Trono Over)

Uomini e Donne, oggi 26 ottobre: lieto fine in arrivo per Anna Tedesco e Angelo? La verità nelle parole della dama, che ieri, sui social… ( Trono Over)

26 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Uomini e Donne

Alla luce di quanto accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne dedicate al trono over, ci sarà un lieto fine per Anna Tedesco? La dama, che finalmente ha recuperato la serenità grazie alla presenza di Angelo, sembra voler proseguire la conoscenza già in atto con il nuovo arrivato. Tuttavia, qualche piccola incomprensione legata soprattutto alla volontà del cavaliere di incontrare altre dame, ha creato non poche tensioni nella coppia, che di recente sembra aver risentito profondamente a causa di questa decisione. I due, nella puntata in onda ieri, si sono finalmente chiariti e Angelo, pur di farsi perdonare, nei giorni scorsi ha riservato ad Anna una piacevole sorpresa. Tuttavia, negli ultimi giorni, qualcosa deve essere andato storto, soprattutto a giudicare dalle parole con le quali Anna Tedesco, nella giornata di ieri, ha salutato i suoi fan: “Solo chi è fragile può essere coraggioso: un arrogante non può esserlo perché essere coraggiosi significa essere pronti a subire un’altra ferita. BuonOggi coraggiosi”. La ferita di cui parla la dama le è stata inferta dal suo nuovo cavaliere?

SOSSIO ARUTA DICE ADDIO ADDIO A MANILA BOFF

Nella nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai protagonisti del trono over, ci sarà la possibilità di assistere a un nuovo confronto tra Manila Boff e Sossio Ariuta, che raggiungeranno il centro del parterre per parlare, ancora una volta, della loro frequentazione. Il cavaliere, dopo un breve recall che ripercorrerà quanto accaduto nelle ultime puntate, chiuderà per sempre la sua frequentazione con la dama, che pur essendo una persona straordinaria, non è ancora quella più giusta per lui. Per farsi perdonare, Sossio Aruta, oltre a porgere a Manila le sue scuse, le porterà in dono un mazzo di fiori, ma la sua galanteria non lo salverà dall’ira di Tina Cipollari, che tornerà all'attacco per sottolineare che il cavaliere ha seguito, per l’ennesima volta, lo stesso copione di sempre. E Manila Boff? La dama, in un primo momento, cercherà di mantenere la calma, ma successivamente non potrà fare a meno di scagliarsi contro il cavaliere, reo di non essere stato del tutto sincero con lei.

© Riproduzione Riservata.