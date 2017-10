Uomini e Donne/ Anticipazioni: Matteo Mazzoleni sereno dopo lo scontro con Alex Migliorini? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni: aria di crisi fra Alex Migliorini e Matteo Mazzoleni? Il corteggiatore, sui social, dichiara di essere felice, anche se… (Trono Classico)

26 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Alex Migliorini, tronista di Uomini e Donne (Instagram)

Nell'ultima registrazione del trono classico è successo di tutto: se da una parte, infatti, Mattia Marciano ha messo fine al suo percorso da tronista facendo ricadere la sua scelta su Vittoria Deganello, dall'altra Alex Migliorini ha avuto un acceso confronto con Matteo Mazzoleni, che in studio ha accusato il tronista di essere infantile e di averlo deluso in maniera profonda. Al centro del loro litigio. in particolare, ci sarà un biglietto, che Alex ha fatto recapitare al suo corteggiatore per informarlo che non sarebbero usciti in esterna. È la fine della loro frequentazione? Sembrerebbe di no: a qualche giorno da questo litigio, infatti, Matteo Mazzoleni appare sereno e sui social, in un breve video condiviso sulle Instagram Stories, il corteggiatore dichiara addirittura di essere felice: “Buongiorno Roma, oggi ho il ritratto delle occhiaie, dormito poco, pensato tanto, ma è il ritratto della felicità. Sembra il ritratto di qualcos'altro, ma è il ritratto della felicità, ve lo garantisco!”. A questo link è possibile visualizzare il suo filmato.

SABRINA GHIO, NUOVI DUBBI PER LA TRONISTA?

Ancora dubbi in arrivo per Sabrina Ghio, che nelle prossime puntate dedicate al trono over continuerà a frequentare i due Nicolò e Federico. Per lei, però è in arrivo una doccia gelata, dal momento che qualcuno ha segnalato alla redazione di Uomini e Donne, e in particolare a Gianni Sperti, che Nicolò Fabbri avrebbe avuto atteggiamenti intimi con una ragazza all'interno di un locale. La reazione del corteggiatore, naturalmente sarà immediata, ma la tronista, delusa da quanto accaduto, comincerà a essere sempre più diffidente nei suoi confronti. Questa vicenda dai contorni ancora poco chiari sarà da ostacolo al legame tra Sabrina Ghio e Nicolò Fabbri? A dare una risposta a questa domanda sarà Tina, che in virtù della presenza di altre persone nello scatto che la misteriosa fonte ha presentato come prova di quanto accaduto, metterà in discussione tutte le accuse mosse nei confronti del corteggiatore.

