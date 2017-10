Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, caos in studio: Manila va via in lacrime (26 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 26 ottobre 2017 va in onda la terza parte del Trono Over. Caos in studio: Federica e Gaetano vanno via, Sossio lascia Manila in lacrime

26 ottobre 2017 Anna Montesano

Sossio Aruta e Manila Boff, Trono Over

La settimana di Uomini e Donne continua con una puntata molto scoppiettante. Si torna nel noto studio di Canale 5 tra dame e cavalieri e dopo il bellissimo momento dedicato a Giovanni e Maria Pia, che scatena le lacrime emozionate di Gemma Galgani, si riparte da Federica e Gaetano. La coppia la scorsa settimana ha fatto molto discutere e oggi il cavaliere confessa che, dopo la puntata, ha preso un taxi per andare in albergo da lei e dirle che è tutto finito. La dama però non ci sta e svela invece di tenere a lui e di voler uscire da programma al suo fianco. Gaetano è spiazzato e dopo averci riflettuto dichiara di non sentirsela. Gianni è sorpreso e trova il tutto molto strano visto che la scorsa settimana era proprio lui a voler lasciare il programma.

UN ADDIO E UNA ROTTURA CHE FA MALE

Tra tentennamenti e sospetti da parte degli opinionisti, entrambi però confermano di non voler conoscere altre persone, così Maria li saluta e i due lasciano il programma. Piccola partentesi con Emy che vuole conoscere il signor Guido che tuttavia a lei preferisce Gemma. Poi si torna al centro dello studio con Manila e Sossio che regala alla dama un mazzo di fiori. Il cavaliere si scusa con lei per i suoi comportamenti, dice di aver conosciuto una persona fantastica ma alla fine confessa di non poter continuare a conoscerla. Manila ci rimane malissimo e scoppia in lacrime, restituendo a Sossio i fiori. Lui la trova solo un'amica e non prova un'attrazione fisica ma lei è furiosa e in lacrime lascia lo studio. Lui la insegue ma lei toglie il microfono e scappa via anche dalle quinte.

© Riproduzione Riservata.