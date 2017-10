X Factor 11/ Come vedere in streaming la prima puntata del live (26 ottobre 2017)

X Factor 11: come seguire in streaming con o senza abbonamento Sky la prima puntata live del famoso talent show con Fedez, Levante, Mara Maionchi e Agnelli.

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

L’attesa è finita: dopo le audizioni, i bootcamp e gli home visit, questa sera, alle 21.10 su Sky Uno, partono i live di X Factor 11. Uno spettacolo imperdibile per i fans del talent show che promette di emozionare e far divertire. Sul palco, pronti a sfidarsi per riuscire a trionfare nella finalissima di X Factor 11, ci saranno dodici concorrenti divisi in quattro squadre. Per le Under donna di Levante ci saranno Camille Cabalterra, Virginia Perbellini e Rita Bellanza; Enrico Nigiotti, Andrea Radice e Lorenzo Licitra formano la squadra degli Over di Mara Maionchi; Ros, Maneskin e Sem&Stenn sono i Gruppi di Manuel Agnelli; Gabriele Esposito, Samuel Storm e Lorenzo Bonamano, infine, sono i cantanti degli Under Uomini di Fedez. Dodici talenti che hanno già emozionato il pubblico durante la fase delle audizioni e delle scelte dei giudici e che questa sera, nonostante la paura per il debutto, sono pronti a stupire tutto. X Factor 11 potrà essere seguito da tutti gli abbonati su Sky Uno e in live streaming su Sky Go. Anche chi non ha Sky potrà seguire la puntata in diretta grazie NowTv. Il primo live di X Factor 11 potrà anche essere seguito in diretta radiofonica sulle frequenze di Rtl 102.5. Anche la prima puntata live del talent show di Sky sarà, poi visibile in replica il venerdì alle 21.10 su canale TV8 e il sabato alle 11, sempre su TV8.

LE ANTICIPAZIONI

Per i live di X Factor 11, Sky ha fatto le cose in grande. Tutti i dodici concorrenti che saranno giudicati da Fedez, Manuel Agnelli, Levante e Mara Maionchi anche se l’ultima parola spetterà al pubblico che esprimerà le proprie preferenze attraverso il televoto, saranno accompagnate da meravigliose coreografie realizzate da Luca Tommassini. Le scenografie, invece, sono firmate da Gigi Maresca. Sul palco, nel corso delle varie serate, poi, saliranno grandi nomi della musica italiana e internazionale come Noel Gallagher, Sam Smith, Dua Lipa, Harry Styles, Ibeyi, Negramaro, Francesca Michielin e Michele Bravi. Tutti i cantanti in gara, oltre ad esibirsi sulle note di brani famosissimi, avranno, nel corso delle varie serate la possibilità di cimentarsi con inediti, scelti insieme al proprio giudice. Il vero show, dunque, sta per cominciare. L’attesa è davvero finita.

